Alison e Álvaro vencem mexicanos e vão às quartas do vôlei de praia

Próximos adversários em Tóquio 2020 serão Plavins e Tocs, da Letônia

Alison e Álvaro Filho serão os representantes do Brasil nas quartas de final do vôlei de praia masculino na Olimpíada de Tóquio (Japão). A dupla avançou após vitória sobre os mexicanos Josue Gaxiola e Jose Rubio por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/13, na manhã desta segunda-feira (2), no Parque Shiokaze, na capital japonesa.

🇧🇷2×0🇲🇽

🏐🏖21×14, 21×13



VAMOS PRAS QUARTAAAAAAAS!



Alison e Álvaro vencem a dupla Gaxiola/Rubio, do México, e estão classificados para a próxima fase dos #JogosOlímpicos #Tokyo2020



Boa, timeeeeee💚💛💙🤍#TimeBrasil #beachvolleyball



📸Wander Roberto/COB pic.twitter.com/DpXCf5wmvX — Time Brasil (@timebrasil) August 2, 2021

Nas quartas de final, às 9h (horário de Brasília) da próxima quarta (4), os brasileiros vão encarar os letões Martins Plavins e Edgars Tocs, que eliminaram os compatriotas Bruno Schmidt e Evandro nas oitavas de final por 2 sets a 0 (21/19 e 21/18). Os duelos das quartas de final masculinas estão programados para começar às 9h (horário de Brasília).

Jogo

O primeiro set foi equilibrado apenas até o placar marcar 4 a 4. Em seguida, Alison e Álvaro se impuseram e abriram vantagem de quatro pontos (8 a 4). Entretanto, os mexicanos reagiram e diminuíram para 8 a 6. Foi nesta altura do jogo que os brasileiros emplacaram diferença de seis pontos (14 a 8). O Brasil manteve a superioridade até o final do set, vencendo por 21 a 14.

Assim como no primeiro set, em nenhum momento a dupla brasileira viu seus adversários na frente no placar. Logo no início da segunda parcial, Alison e Álvaro abriram vantagem de quatro pontos (7 a 3). Com tranquilidade, eles conseguiram ampliar botando uma diferença de sete pontos no marcador (18 a 11). A superioridade deles foi até o final do set, que terminou 21 a 13.

Ana Patrícia e Rebecca

Logo mais, ás 22h, as brasileiras Ana Patrícia e Rebecca disputam as quartas de final contra as suíças Anouk Verge-Depre e Joana Heidrich. A partida será às 22h, no Parque Shiokaze, em Tóquio.

Por Rafael Monteiro – Repórter da Rádio Nacional – Rio de Janeiro

Edição: Cláudia Soares Rodrigues