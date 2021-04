Alisson e mais jogadores do Liverpool rejeitam Superliga: “Não gostamos e não queremos que aconteça”

Atletas do clube inglês, um dos signatários da iniciativa, postam nas redes sociais manifesto contra novo torneio

Diversos jogadores do Liverpool, entre eles o goleiro brasileiro Alisson, o meia brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara, os laterais Alexander-Arnold e Henderson, e o meia Milner, publicaram um manifesto conjunto nas redes sociais rejeitando a Superliga Europeia, novo torneio idealizado por 12 clubes do continente, entre eles o próprio Liverpool.

“Nós não gostamos e não queremos que aconteça. Esta é a nossa posição coletiva. Nosso compromisso com este clube de futebol e com seus torcedores é absoluto e incondicional”

O curto comunicado é encerrado com o lema do Liverpool: “You’ll Never Walk Alone” (Você nunca vai andar sozinho, em inglês).

A frase que abre o comunicado faz referência direta à declaração dada por James Milner na segunda-feira, em entrevista logo após o empate do Liverpool com o Leeds United, pelo Campeonato Inglês. “Eu não gosto e não quero que aconteça”, disse o meia inglês quando perguntado sobre a Superliga.

Nesta terça-feira, a forte pressão da opinião pública, incluindo ex-jogadores e os próprios torcedores, já fez o Manchester City anunciar o desejo de se desligar da Superliga, caminho que também está sendo considerado no Chelsea, alvo de uma forte manifestação da sua torcida antes do jogo contra o Brighton, em Stamford Bridge.

O Liverpool, que também foi criticado por ex-jogadores, como Gary Neville, e por torcidas organizadas, ainda não se manifestou oficialmente sobre seu futuro na Superliga.