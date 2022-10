All Star Rodas permanece na elite do basquete brasileiro em cadeira de rodas

O All Star Rodas garantiu presença na elite do Basquetebol em Cadeira de Rodas do Brasil par a temporada de 2023. No Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, realizado no período de 11 a 17 passados no Centro de Treinamento Paralímpico-CT em São Paulo, a equipe paraense ficou entre os oito primeiros colocados.

Teve ainda na figura do atleta Rildo Saldanha, 3,5, o melhor jogador da competição.

“Isso é uma amostra do excelente trabalho do nosso basquete desenvolvido em Belém nos esportes paralimpico”, diz, Wilson Caju, técnico da equipe.

Caju agradeceu os colaboradores que apoiaram o All Star Rodas na viagem para São Paulo. “Temos de agradecer a Seel, o Ciaba, o Clube do Remo, Zezé do Boxe, Iran Lima, Banco da Amazônia, que nos ajudaram na nossa viagem. O esporte paralimpico paraense é carente de patrocínio e precisa de muita ajuda. Mesmo nas dificuldades a gente não desiste do nosso projeto”, conta.

O Campeonato Brasileiro de Basquete em Cadeira de Rodas foi realizado e organizado pela Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC), com apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro – CPB. Teve a participação de dez equipes de vários estados do país. São Paulo foi campeão com a equipe ADD Magic Hands.

Imagem: Bras Chucre