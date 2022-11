Almirante Barroso tem as duas pistas fechadas em frente ao 2º BIS

Desde 14h30 de ontem, segunda-feira, 31, manifestantes inconformados com o resultado da eleição em segundo turno, realizada no domingo, 30, e que deu a vitória ao ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, estão na frente do 2º Batalhão de Infantaria de Selva – 2º BIS, exigindo providências para que o petista não seja diplomado Presidente da República Federativa do Brasil. O presidente Jair Messias Bolsonaro, que é dado como perdedor, até o fechamento desta matéria, não havia se manifestado publicamente acerca do resultado do pleito de anteontem, nem do que realmente pretende fazer.

Belém do Pará, segundo as primeiras informações no final da noite de ontem, foi a primeira capital a se levantar contra o resultado das urnas. Antes, caminhoneiros, empresários e outros profissionais estavam fechando rodovias por todo o Brasil, tanto que o ministro do Supremo Tribunal de Justiça Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal e a Polícia Militar ultimem esforços para desobstruir as vias brasileiras o que, entretanto, não havia ocorrido até o final da noite.

O movimento toma dimensões gigantescas. Começou com um pequeno grupo e já se estima cerca de quatro mil pessoas entre jovens, adultos, crianças, idosos etc. ao longo da Avenida Almirante Barroso, entre avenidas Dr. Freitas e Tavares Bastos, no bairro do Souza, onde estão o Comando Aéreo Regional, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJ-PA, o Palácio dos Despachos, sede do governo do Estado, além do Batalhão de Infantaria de Selva, onde está a maior concentração.

É um movimento que não tem liderança determinada. Todos estão ali, juntos, colocando bandeiras, executando hinos militares. Eles querem que as Forças Armadas façam uma intervenção, porém, até o momento, não há qualquer posicionamento das autoridades militares.

Viaturas da Polícia Militar estão na área, mas os policiais apenas observam os acontecimentos sem intervirem no movimento que, segundo informações na área, deve durar, ao menos, 72 horas, isto é, até a tarde de quinta-feira.

Imagens: Nazaré Sarmento/Ronabar