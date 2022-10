Almoço Gastronômico Cametaense reúne o sabor e a comunidade paraense

Manoel Rodrigues, chefe cametaense dos mais conceituados, realizará amanhã, sábado, 08, o Almoço Gastronômico Cametaense, um momento ímpar de o povo paraense saborear o cadápio da região nordeste do Pará e Baixo-Toncantins, com música de Betinho Souza e banda. O evento vai acontecer no Jucy’s Recepções, na Rua Dr Assis, 369, no lendário e nobre bairro da Cidade Velha, em Belém.

Do cardápio fazem parte porco assado na brasa, prato selvagem, o Janquinho Azeitado com legumes, sobremesa e, lógico, o prato especial do chef.

O chef Manoel Rodrigues avisa que as vagas são limitadas. Por isso, quem estiver interessado, deve correr para garantir seu lugar. Contato PIX pelos fones 99296-7837 e 98182-8377, falar com a Jucy. Quem topar, não vai de forma alguma se arrender. É um preparativo para este Círio 2022.

Imagem: Divulgação