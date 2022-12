Aloizio Mercadante será presidente do BNDES, anuncia Lula

O ex-ministro da Educação e da Casa Civil Aloizio Mercadante será o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), anunciou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta terça-feira (13).

O anúncio foi feito no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília, em evento que marcou o fim dos trabalhos da equipe de transição do governo, que teve Mercadante como coordenador técnico.

“Aloizio Mercadante, eu vi algumas críticas sobre boatos de que você vai ser presidente do BNDES. Eu queria dizer para vocês que não é mais boato, Aloizio Mercadante será presidente do BNDES”, afirmou Lula.

“Nós estamos precisando de alguém que pense em desenvolvimento, em reindustrializar esse país, em inovação tecnológica, na geração de financiamento ao pequeno, ao grande, ao médio empresário, para que esse país volte a gerar emprego”, afirmou o presidente eleito.

Mercadante é mestre em Economia e já foi ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, da Educação e da Casa Civil no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Atualmente, ele é filiado ao PT.

O BNDES é responsável por financiar e investir em todos os setores da economia brasileira. O atual presidente é o engenheiro Gustavo Montezano.

Fonte: IG/Foto: Reprodução: youtube/cnn