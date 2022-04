Alta acumulada do preço do Dieesel alcança 44,00% em 12 meses no Pará

Um novo estudo produzido com base em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro do Óleo Diesel (S10), consumido pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém no mês passado (Março/2022), no primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022) e também nos últimos 12 meses, foi divulgado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.



De acordo com as análises do órgão, a trajetória de alta nos preços médios do Óleo Diesel (S10) foi a seguinte nos últimos 12 meses: No mês de Março/2022, o litro do produto foi comercializado em média a R$ 4,332. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 5,775. Iniciou o ano (Janeiro/2022) sendo comercializado em média a R$ 5,934; no mês de Fevereiro/2022 foi comercializado em média a R$ 6,009 e, no mês passado (Março/2022), com nova alta, o litro do produto foi comercializado em média a R$ 6,752.



Com isso, no mês passado (Março/2022), o preço médio do litro do Diesel (S10) em Belém ficou 12,36% mais caro em relação ao mês de Fevereiro/2022. No Balanço de preços do primeiro trimestre deste ano, o produto também continua caro com um reajuste acumulado de quase 17,00% e, nos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do produto alcançou 44,55% percentual bem superior a inflação estimada em torno de 11,00% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



No Pará, os aumentos sequenciais nos preços dos Combustíveis tem efeito dominó na economia, impactando de forma generalizada a formação de preço de bens, produtos e serviços, contribuindo diretamente com o crescimento da inflação e perda de poder aquisitivo. É bom lembrar que neste ano (Janeiro-Março/2022), oficialmente, a Petrobras já autorizou reajuste por duas vezes no preço do produto na Refinaria, o primeiro em 8,08% (no mês de Janeiro/2022) e o segundo, de quase 25,00% (no mês de Março/2022). Infelizmente, a tendência ainda é de mais altas no preço do produto em função, principalmente da paridade, alta do Dólar e também dos impactos econômicos decorridos por conta da Guerra na Ucrânia.

