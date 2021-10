Alta da gasolina alcança 34,00% em um ano na capital paraense

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou estudo produzido com base em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro da gasolina comercializada em postos de combustíveis de Belém no mês passado (Setembro/2021) e também no ano de 2021 (Janeiro-Setembro/2021).

Conforme as analises feitas pelo Dieese/PA, a trajetória de alta nos preços médios da gasolina foi a seguinte este ano: Em Dezembro/2020, o preço médio do litro da gasolina foi comercializado em média nos postos de combustíveis da capital a R$ 4,509. No inicio deste ano (Janeiro/2021), o litro do produto foi comercializado a R$ 4,699; R$ 5,937 em gosto e R$ 6,049 em setembro.

Com isso, de acordo com o balanço feito pelo Dieese/PA, o preço médio do litro da gasolina consumida pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém apresentou alta de quase 2,00% no mês passado (Setembro/2021) em relação aos preços médios verificados no mês de Agosto/2021, entretanto, somente este ano (Janeiro-Setembro/2021), o reajuste acumulado no preço do produto alcançou cerca de 34,00% contra uma inflação calculada em 7,21% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Ou seja, a trajetória dos preços é alta em relação aos índices da inflação divulgados pelo governo e que determina os aumentos dos preços dos combustíveis.

Imagem: Agência Brasil