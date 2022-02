Alta do óleo diesel ultrapassa números da inflação e passa dos 44,00% em Belém

O óleo diesel teve alta de 2,75% fechada no mês de janeiro deste ano, informou o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que divulgou ontem, segunda-feira, 14, pesquisa produzida com base em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro do S10 comercializado em postos de combustíveis de Belém e também nos últimos 12 meses. Nos períodos analisados, as altas no preço do produto foram generalizadas e em percentuais superiores à inflação.



A trajetória de alta nos preços médios do Óleo Diesel (S10) foi a seguinte nos últimos 12 meses: Em Janeiro/2021, o preço médio do litro do produto foi comercializado em média a R$ 4,115. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 5,775 e, no mês passado (Janeiro/2022), o preço do produto foi comercializado em média na capital a R$ 5,934.



Com isso, segundo as análises do Dieese/PA, o preço médio do litro do Diesel (S10) consumido pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém ficou 2,75% mais caro no mês passado (Janeiro/2022) em relação ao preço médio verificado no mês de Dez/2021, entretanto, no balanço dos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto alcançou 44,20%, percentual bem superior à inflação calculada em 10,60% (INPC/IBGE) para o mesmo período.



Quando aumenta o preço dos combustíveis, especialmente o diesel, há um efeito dominó, pois, no bojo desse reajuste, vêm sendo reajustados por tabela vários itens da cadeia produtiva que chegam ao consumidor.



Imagem: Reprodução