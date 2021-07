Alta do preço do etanol em Belém chega a 43,63% em 12 meses

Baseado nos dados da Agência Nacional do Petróleo ANP, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos no Estado do Pará – Dieese/PA, divulga, nesta quinta-feira, 15, pesquisa segundo a qual, em Belém, o preço do etanol está tão alto que quase se iguala da gasolina. A trajetória de alta nos preços médios do litro desse combustível foi a seguinte neste 1º semestre (Janeiro-Junho/2021) e também nos últimos 12 meses: Em Junho/2020, o preço médio do litro do produto foi comercializado nos postos de combustíveis da capital a R$ 3,747, encerrou o ano passado (Dezembr/2020) sendo vendido a R$ 4,005. No inicio deste ano (Janeiro/2021) o litro do etanol custava R$ 4,059; em Maio/2021, R$ 5,204 e, no mês passado (Junho/2021) já estava sendo cobrado R$ 5,382 pelo litro. Detalhe, a gasolina pode ser encontrada nesse valor em alguns postos da zona metropolitana.



Com isso, segundo o Dieese/PA, o preço médio do litro do etanol consumido pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém apresentou alta de 3,42% no mês passado (Junho/2021) em relação aos preços médios verificado no mês de Maio/2021. Entretanto, somente no 1º semestre deste ano (Janeiro-Junho/2021) a alta acumulada no preço do produto foi de 34,38% contra uma inflação calculada em torno de 3,95% e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou 43,63% contra uma inflação calculada em 9,22% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

A pesquisa do Dieese/PA também analisou o preço do litro do etanol comercializado em postos de combustíveis de Belém e demais capitais da Região Norte no mês passado (Junho/2021). No mês passado, Belém (PA) foi a segunda capital do Norte com o preço médio do litro do etanol mais caro.

No mês passado (Junho/2021), entre as capitais dos Estados da Região Norte, Rio Branco (AC) comercializou o preço do litro do etanol, em média, a R$ 5,441, seguida de Belém (PA), com o preço de R$ 5,382; Macapá, a R$ 5,217; Palmas (TO), a R$ 5,178; Boa Vista (RR) a R$ 4,804; Porto Velho, a R$ 4,798 e Manaus (AM) com o preço médio de R$ 4,325.