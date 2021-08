Alta do preço do frango deixa cesta no Pará entre as mais caras do Brasil

Vários outros produtos de cunho alimentar consumido pelos paraenses, além dos que compõem a Cesta Básica tiveram aumentos expressivos de preços, entre eles o frango, que mesmo apresentando alguns recuos de preço no começo deste ano, ainda ostenta uma forte alta acumulada nos últimos 12 meses (tanto resfriado quanto congelado) e em percentuais bem superiores a inflação. Puxado pelos constantes reajustes nos preços da alimentação, o custo de vida no Pará continua entre os maiores do país. No mês passado (Julho/2021), por exemplo, a Cesta Básica custou R$ 522,66 comprometendo metade do atual Salário Mínimo de R$ 1.100,00 (em vigor desde 01/01/2021). As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que divulgou pesquisa nesta segunda-feira, 16.



O Dieese/PA acompanha com pesquisas semanais os preços do quilo do frango (resfriado e congelado), comercializados nas grandes redes de supermercados da capital paraense. O preço médio do quilo de frango resfriado (da marca Americano), por exemplo, apresentou a seguinte trajetória nos últimos 12 meses: em Julho/2020, o quilo do produto foi comercializado em média a R$ 7,62, encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializado em média a R$ 9,69. Iniciou este ano (Janeiro/2021) sendo comercializado em média a R$ 10,27; R$ 10,30 em junho e, no mês passado (Julho/2021), já custava R$ 10,32. Com isso, o preço do produto teve uma ligeira alta no mês passado de 0,19% em relação a junho. Nos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), o produto apresenta reajuste de preço acumulado de 6,50% contra uma inflação calculada em torno de 5,01% (INPC/IBGE) para o mesmo período e, nos últimos 12 meses, a alta acumulada alcançou 35,43% contra uma inflação calculada em 9,85% (INPC/IBGE) para o mesmo período. As pesquisas do DIEESE/PA mostram ainda que o preço do Frango Resfriado da Marca Avispara também apresentou ficou mais caro com alta de 0,20% no mês passado (Jul/2021) em relação ao mês Jun/2021, entretanto, nos sete primeiros meses deste ano (Jan-Jul/2021) o kg do produto apresentou alta de 5,26% contra uma inflação calculada em 5,01% (INPC/IBGE) e nos últimos 12 meses o reajuste acumulado no preço do produto alcançou quase 33,00% contra uma inflação calculada em 9,85% (INPC/IBGE) calculada para o mesmo período (tabela 1).



As pesquisas do Dieese/PA mostram que preço do quilo do frango congelado também apresentou altas de preços nos últimos 12 meses e em percentuais acima da inflação calculada para o mesmo período. No período analisado, o frango congelado, marca Americano, por exemplo, teve alta acumulada de 16,54% contra uma inflação calculada em 9,85% (INPC/IBGE) para o mesmo período. Também o quilo do frango congelado da marca Avispará ficou mais caro no período analisado, com reajuste acumulado de 19,33% contra uma inflação calculada em 9,85% (INPC/IBGE) para o mesmo período.