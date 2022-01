Alta do preço do leite em 2021 alcançou os 7,50% no Pará

O custo da Alimentação Básica na capital paraense continua entre os mais caros do país. No mês passado (Dezembro/2021), a Cesta Básica em Belém custou R$ 556,87, comprometendo na sua aquisição quase 55,00% do Salário Mínimo de R$ 1.100,00 (que vigorou até 31.12.2021). A situação só não foi pior, porque alguns produtos que compõem a Cesta Básica dos paraenses apresentaram estabilidades e queda de preço, como é o caso do Leite. Entretanto, mesmo com esse recuo verificado no mês passado, o preço do produto ainda continua caro. É o que mostra o balanço do ano (Janeiro-Dezembro/2021) divulgado neste sábado, 22, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA.

O órgão pesquisa semanalmente o preço do litro do leite comercializado em caixa de um litro em padarias e supermercados da capital paraense. Por isso, deu para ver que, no ano passado 2021 (Janeiro-Dezembro), o preço do produto teve a seguinte trajetória: em Dezemro/2020, o litro de leite foi comercializado em média a R$ 5,17. No inicio do ano passado (Janeiro/2021), já custava em média a R$ 5,30, R$ 5,65 em novembro e, no mês passado (Dezembro/2021), foi comercializado em média a R$ 5,56.

Com isso, no mês passado (Dezembro/2021), o preço do litro do leite apresentou recuo de 1,59% em relação a Novembro/2021, entretanto, no balanço do ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), o produto ainda continua caro com um reajuste acumulado de 7,54%.

Também de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, como na Cesta Básica a previsão de Consumo Mensal do Leite por trabalhador no Pará é de 6 litros, o gasto total no mês passado (Dezembro/2021) atingiu R$ 33,36, com um impacto de 3,28% em relação ao Salário

Mínimo de R$ 1.100,00 (que vigorou até 31.12.2021). Já o tempo de trabalho necessário para adquirir o produto no mês de Dezembro/2021 foi de 06h40 min, o que é muito só para alimentação. É como se trabalhássemos apenas para comer, conclui Everson Costa, economista do Dieese/PA.

Imagem: Reprodução de Internet