Alta do preço do litro do leite alcança 7,00% dem 12 meses

Pesquisas realizadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA mostram que o preço do litro do Leite comercializado em Padarias e Supermercados da Capital voltou a ficar mais caro. Em março, a Cesta Básica voltou a ficar mais cara, custando R$ 586,00 comprometendo na sua aquisição mais da metade do atual salário mínimo de R$ 1.212,00.

Também no mês passado, todos os produtos que compõem a Alimentação Básica dos paraenses apresentaram aumentos de preços, entre eles o leite cujo preço do litro comercializado em caixa de 1000ml em Padarias e Supermercados da capital paraense é semanalmente levantado.



Segundo o Dieese/PA, nos últimos 12 meses, a trajetória de preços do produto foi a seguinte: No mês de Março/2021, o preço do litro do produto foi comercializado em média a R$ 5,26. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 5,56. No Inicio deste ano (Janeiro/2022), já custava R$ 5,51; R$ 5,54 em fevereiro e, no mês passado, foi comercializado em média a R$ 5,65.



Com isso, o preço do litro do leite ficou quase 2,00% mais caro em março em relação a fevereiro. No Balanço de preços do 1º trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022), o produto ficou 1,62% e, nos 12 meses, o reajuste acumulado alcançou 7,41%.

Ainda de acordo com as recentes pesquisas do Dieese/PA, a tendência ainda é de alta no preço do produto nos próximos meses.

