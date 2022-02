Alta do preço do óleo de cozinha subiu quase 6,00% em janeiro

A Alimentação Básica dos paraenses voltou a ficar mais cara, com um reajuste de 1,27%. A Cesta Básica custou R$ 563,97, com a maioria dos produtos que a compõe em alta, entre eles o Óleo de Cozinha (soja), beirando os 6,00%. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que levanta semanalmente os preços dos produtos comercializado em supermercados da capital paraense.

Segundo o Dieese/PA, a trajetória de alta no preço do Óleo de Cozinha nos últimos 12 meses teve a seguinte disposição: Em Janeiro/2021, a unidade do produto foi comercializada em média em supermercados de Belém a R$ 8,93. Encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 9,02 e, no mês passado (Janeiro/2022), foi comercializado em média a R$ 9,56.

Com isso, a garrafa de 900 ml do Óleo de cozinha consumido pelos paraenses, comercializado em supermercados de Belém, ficou quase 6,00% mais caro no mês passado (Janeiro/2022) em relação ao mês de Dezembro/2021. Na análise de preços dos últimos 12 meses, o produto também continua caro, com um reajuste acumulado de mais de 7,00%.

As pesquisas do Dieese/PA mostram que para este mês de Fevereiro/2022, a tendência ainda é de alta no preço do produto.

Imagem: Divulgação