Alta do preço do tomate vai a 17,01% em 12 meses

A Alimentação Básica dos paraenses continua apresentando altas constantes de preços e está entre as mais caras do país. No mês passado (Setembro/2021), a Cesta Básica dos paraenses voltou a ficar mais cara, custando R$ 532,56, comprometendo na sua aquisição, mais da metade no atual salario mínimo de 1.100,00. As informações foram divulgadas na manhã desta quinta-feira, 21, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, segundo o qual, a grande maioria dos produtos da cesta apresentou altas de preços, entre eles o tomate, utilizado como legume e também tempero.



A trajetória de preços do quilo do tomate tem pesquisas semanais efetuadas em feiras livres e supermercados da capital paraense, explica o economista Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese. Nos últimos 12 meses, a trajetória do preço do quilo do tomate foi a seguinte em Belém: Em Setembro/2020, o quilo do produto foi comercializado em média na R$ 5,41; encerrou o ano passado (Dezembro/2020) custando R$ 6,54. No inicio deste ano (Janeiro/2021) foi comercializado em média a R$ 6,42; R$ 6,31 em agosto e, no mês passado, Setembro/2021 já estava em R$ 6,33.



Isso mostra que, em setembro, o preço do quilo do tomate ficou 0,32% mais caro em relação a Agosto/2021, entretanto, devido algumas quedas ocorridas este ano, o produto apresentou recuo de preço de 3,21% nos primeiros nove meses deste ano (Janeiro-Setembro/2021). Já no balanço de preços dos últimos 12 meses, o quilo do tomate ficou bem mais caro, com um reajuste acumulado de 17,01%, percentual superior à inflação calculada em 10,78% (INPC/IBGE) para o mesmo período.

Imagem: Divulgação