Alta no preço da gasolina em março foi de quase 6,00% no Pará

Estudo produzido com base em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, com o balanço da trajetória de alta no preço médio do litro da Gasolina, consumida pelos paraenses e comercializada em postos de combustíveis de Belém no mês passado (Março/2022), no primeiro trimestre deste ano (Janeirio-Março/2022) e também nos últimos 12 meses, foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 4, pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA. Nos últimos 12 meses o reajuste acumulado alcançou 26,32%.



Foi assim a trajetória de alta nos preços médios da Gasolina nos últimos 12 meses: Em Março/2021, o preço médio do litro da Gasolina foi comercializado a R$ 5,596; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) sendo comercializado em média a R$ 6,680. No inicio deste ano (Janeiro/2022), a gasolina foi comercializada em média a R$ 6,691; R$ 6,658 em fevereiro e, no mês passado (Março/2022), com nova alta, o preço médio do litro do produto foi comercializado em média a R$ 7,069.



Com isso, segundo o Dieese/PA, no mês passado (Março/2022), o preço médio do litro da Gasolina consumida pelos paraenses e comercializado em postos de combustíveis de Belém apresentou alta de 6,17% em relação ao preço médio verificado em Fevereiro/2022.



Ainda segundo Dieese/PA, o balanço do primeiro trimestre deste ano (Janeiro-Março/2022) mostra alta acumulada no preço do produto de 5,82% e, nos últimos 12 meses, este reajuste acumulado alcançou 26,32%. Como pode ser observado, mesmo sem reajuste oficial e com a manutenção da mesma base de incidência do ICMS por parte do Governo do Estado no preço da Gasolina, o preço do produto continuou aumentando. A trajetória oficial dos aumentos no preço da Gasolina autorizados pela Petrobras este ano foi a seguinte: Em Janeiro/2022, o reajuste foi de quase 5,00% e, no mês passado (Março/2022), no novo reajuste, foi de 18,8% na Refinaria. As justificativas da Empresa para estes aumentos de preços na Refinaria tomaram como base as oscilações no preço do petróleo e do Dólar (devido a paridade de preços). É bom lembrar que antes de chegar ao consumidor final, a Gasolina sofre reajuste na Refinaria, nas Distribuidoras e também nos postos. Esta situação é que tem levado aos aumentos brutais no preço do produto, verificado pelos consumidores no dia-a-dia.



A tendência, infelizmente, ainda é de novos aumentos nos preços dos combustíveis em função da manutenção da paridade (pelo menos até agora) e as consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia, explica Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/Pa.

Imagem: Agência Brasil