Alta no preço do botijão de gás de cozinha teve alta de cerca de 30,00%

Baseado em informações oficiais da Agência Nacional do Petróleo – ANP, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA divulgou, ontem, sexta-feira, 17, estudo com a trajetória de sucessivos reajustes nos preços do botijão de gás comercializado em Belém. Os aumentos, como sempre, superam três vezes os índices da inflação nos últimos 12 meses.

A pesquisa mostra que o preço médio do Botijão do Gás de Cozinha de 13 quilos comercializado em postos de vendas, apresentou a seguinte trajetória nos últimos 12 meses: Em Jan/2021, a unidade do Botijão de Gás de 13kg foi comercializada em média ao custo de R$ 82,94, encerrou o ano passado (Dezembro/2021) custando, em média, R$ 108,28 e, no mês passado (Janeiro/2022), já foi comercializado em média a R$ 108,09.

Com isso o preço médio do Botijão de Gás de Cozinha de 13kg, consumido pelos paraenses e

comercializado em Belém apresentou estabilidade no mês passado, entretanto nos últimos 12 meses, o produto apresenta um reajuste acumulado de 30,32% contra uma inflação calculada em 10,60% (INPC/IBGE) para o mesmo período, afirma Roberto Sena, supervisor técnico do Dieese/PA.

Ainda segundo as análises do Dieese/PA, em termos de impacto, até o mês passado (Janeiro/2022), quem ganhava em Belém Capital até um salário mínimo (R$ 1.212,00), tinha um impacto de quase 9,00% por mês na compra de um Botijão de Gás de cozinha. Esse aumento no preço do gá observado na capital paraense nos últimos 12 meses, também se estendeu por todo o Estado do Pará. Em algumas regiões do Estado, a situação foi bem pior, pois o preço da unidade do Botijão de gás já alcançou R$ 130,00.

Esta situação é muito preocupante em função da importância do gás para um sem número de famílias em todo o Estado e grande parte destas famílias estão desempregadas, tiveram queda de renda e infelizmente nem mesmo conseguiram o auxilio emergencial. Somente no ano passado (Janeiro-Dezembro/2021), oficialmente a Petrobras promoveu sete alterações no preço do Gás de Cozinha, todas com aumentos de preços.

Imagem: Acervo de A Província do Pará