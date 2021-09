Altamira anuncia novo técnico para o Paraense Série B

O Campeonato Paraense da Segunda Divisão está em preparativos para o inicio previsto para outubro e as contratações não param visando a competição. Conhecido como Onça da Transamazônica, o Altamira Esporte Clube anunciou o nome do novo treinador para a competição que começa no mês de outubro para o clube, que fará sua estreia na competição.

Anderson Pereira, que foi auxiliar técnico de Wando Costa na campanha do acesso com o Itupiranga vai assumir o clube na competição estadual, em busca de uma vaga na elite do futebol paraense.

O treinador já está trabalhando com o elenco, que vem trabalhando no estádio da cidade visando a primeira fase, onde irá enfrentar os santarenos São Raimundo e São Francisco.

A estreia do clube será contra o Leão Santareno, fora de casa, no dia 16 de outubro.