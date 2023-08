Altamira brilha no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia

A cidade de Altamira, no sudoeste do Pará, região do Xingu, está ganhando destaque no cenário nacional e internacional como um dos principais produtores de cacau do Brasil. O município reforça o seu protagonismo com a participação no Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia, em Belém, promovendo e valorizando a sua produção do fruto. A cidade está presente por meio da Secretaria Municipal de Agricultura – Semagri.



O evento, que teve início na última quinta-feira, 17 e continuará até amanhã, domingo, 20, tem atraído a atenção dos apaixonados por cacau e chocolate, com uma programação repleta de cursos ministrados por chefs e chocolatiers renomados, os participantes têm a oportunidade de aprender mais sobre as técnicas de produção de chocolates artesanais, degustar diferentes variedades de cacau e explorar a riqueza desse setor.



O Festival Internacional do Chocolate e do Cacau – Chocolat Amazônia não apenas promove a troca de conhecimentos e aprimoramento das técnicas, mas também fomenta a visibilidade das riquezas naturais e culturais da Amazônia, em especial, Altamira. O município possui um stand que tem se destacado como um ponto de referência no evento. Nele, são apresentados os cacaus e chocolates produzidos na cidade, proporcionando aos visitantes uma verdadeira imersão na cultura e no sabor da região.



O secretário da Semagri, Marcônio Paiva, destacou a participação do município no evento como uma oportunidade de levar a um novo público o trabalho feito junto com produtores rurais, além de garantir uma troca de experiências entre os participantes. “É uma honra estar aqui cumprindo com esta agenda vai proporcionar um ganho de valores para a nossa cultura do cacau, além de levar para Altamira bastante conhecimento”, comentou.



Dados da Semagri, apontam que entre os anos de 2021 e 2023 existiam 723 produtores de cacau, porém, o órgão público estima que a quantidade de cacauicultores seja até 3 vezes maior, devido a abrangência do município e o incentivo público à produção do cacau na região.

O investimento fez com que Altamira ocupe atualmente a 10ª posição na produção de cacau no país.

Imagens: Divulgação