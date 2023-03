Altamira busca recursos para fortalecer turismo, meio ambiente e moradia

Turismo, meio ambiente e agricultura são os três eixos elencados por Altamira para assegurar o desenvolvimento socio-econômico sustentável do município e também das regiões do Xingu e Transamazônica. Não é à toa que esse desafio foi assumido por Claudomiro Gomes, prefeito de Altamira e presidente da Associação do Consórcio de Municípios de Belo Monte – ACBM. Afinal, Altamira, maior município do Brasil e terceiro maior de mundo, é também guardião de boa parte da estrutura de Belo Monte, maior hidrelétrica 100% brasileira. Ainda assim, o município, às margens do rio Xingu, conserva mais de 94% de suas florestas em pé, o que significa afirmar que a região tem um compromisso com o progresso, mas sem abrir mão da sustentabilidade.

Um dos primeiros passos da gestão com essas diretrizes foi a criação da Secretaria de Turismo, com a publicação da Lei Municipal nº 3.345, de 27 de julho de 2021. A SEMTUR nasceu com o objetivo de consolidar Altamira, até 2028, como forte destinação do segmento de turismo de aventura no Estado. Também é meta fortalecer e consolidar a marca Xingu, em nível de Brasil e principalmente no exterior, fazendo da região a primeira opção para quem busca os segmentos de natureza, pesca esportiva, etnoturismo e turismo rural na Amazônia.

Para cumprir essa meta o prefeito Claudomiro Gomes tem buscado fortes aliados a nível regional, nacional e internacional, como fez esta semana, em Brasília, em uma série de tratativas e apresentação de projetos a representantes de várias esferas públicas e privadas. Na última terça-feira (28), ao Ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, em Brasília, Claudomiro formalizou pedido ao governo federal para conceder autorização para que mais uma empresa aérea passe a operar no Aeroporto de Altamira, para dar à região mais opções de voos e solicitou a construção de um aeródromo em Castelo de Sonhos, para atender a este distrito e também o de Cachoeira da Serra.

Após um ano se estruturando, qualificando mão de obra e dialogando com o trade local, a SEMTUR iniciou, este ano novas estratégias, voltadas à promoção de Altamira como destino turístico prioritário. Para o mês de maio preparou o I Seminário de Turismo de Altamira. Em junho, participa da Feira Internacional de Turismo da Amazônia – FTA 2023. Para setembro planeja o Festival Gastronômico Sabores do Xingu e para outubro é presença confirmada no Festuris – Festival de Turismo de Gramado, no Rio Grande do Sul, principal vitrine para quem quer promover o turismo rural tendo como carro chefe o chocolate e o cacau, que tem o Pará como o principal produtor do Brasil. Por sinal, a Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria de Agricultura (SEMAGRI) já instalou um viveiro com mais de 70 mil mudas nas glebas Assurini e Travessão do Babaquara, da Firma e Ramal Picadinho, além da sede do município, plantando e distribuindo mudas gratuitamente do cacau.

MEIO AMBIENTE

Outro assunto abordado pelo prefeito de Altamira com o ministro Márcio França foi a cessão de uma vasta área verde pertencente à Infraero, no entorno do aeroporto, para que a prefeitura instale um Parque Ambiental Municipal, mais uma UC – Unidade de Conservação ambiental, para explorar o potencial turístico e de lazer na área, ao mesmo tempo preservando o meio ambiente. O Parque vem somar ao projeto da Estação Ecológica de Altamira, que já foi criada pela Prefeitura e visa preservação ambiental e ecoturismo.

MINHA CASA MINHA VIDA

Na tarde de quarta-feira (29) Claudomiro Gomes, que está em Brasília integrando a delegação do Pará na Marcha dos Prefeitos, se reuniu com o Ministro das Cidades, o paraense Jader Barbalho Filho e com a deputada federal Elcione Barbalho (MDB), juntamente com o deputado estadual Fábio Filgueiras (PSB).

Jader Filho disse ao prefeito Claudomiro Gomes que dará uma atenção especial para Altamira, com investimentos para melhorar a mobilidade urbana, além de outros projetos de desenvolvimento para a cidade, em parceria com a prefeitura.

“Viemos discutir aqui grandes pautas do ministério: Minha Casa Minha Vida, mobilidade, desenvolvimento para Altamira. Vamos trabalhar juntos aqui, com a deputada Elcione é foco no trabalho e desenvolvimento para Altamira”, afirmou Jader Filho, que agradeceu ter recebido como presente produtos derivados do cacau da Transamazônica.

“Prosseguindo nossa agenda em Brasília, teremos mais audiências com ministros, reuniões com a bancada federal do Pará e a programação da Marcha dos Prefeitos a Brasília, sempre em busca de mais recursos para investir na qualidade de vida da nossa população”, afirmou o prefeito de Altamira.

ALCKMIN

Segundo o prefeito Claudomiro Gomes, ele teve, também, um diálogo “muito agradável com o Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), que nos deu perspectivas bastante otimistas. Ele mostrou-se sensível à nossa realidade regional e comprometeu-se em apoiar o desenvolvimento de Altamira e região, com destaque para a verticalização da produção do cacau e do chocolate da Transamazônica e Xingu”, afirmou.

Imagem: Divulgação