ALTAMIRA – Charles do Arraia, de Jacundá, é o O 1º lugar do IX Fecant Nacional

O IX Festival Canção da Transamazônica – Fecant premiou a canção “O Tamanho de Deus”, de Charles do Arraia, em 1° lugar como a Melhor Canção da etapa Nacional do evento, na noite de ontem, sábado, 11. O artista de Jacundá, sudeste Estado, levou o maior prêmio do festival, de R$ 10 mil. Ao final de três dias de competição em Altamira, região do Xingu, o cantor Zeca Baleiro atraiu grande público à Concha Acústica da orla em um show gratuito que fica marcado na memória da população local e dos turistas que chegaram à cidade para prestigiar o evento.

O IX Fecant aconteceu nos dias 9, 10 e 11, com a realização do Fecant Kids, do Fecant Regional e do Fecant Nacional. Foram distribuídos mais de R$ 57.900 em prêmios.

“Viva ‘O Tamanho de Deus’! Viva Altamira!”, comemorou Charles no palco, ao receber o prêmio das mãos do superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, patrocinadora master do festival, Eduardo Camillo. Na edição passada, no VIII Fecant, em 2022, Chrles venceu o 1o lugar do Fecant Regional.

Outros premiados do IX Fecant Nacional foram: A canção “Bambu, Açaizeiro, Urubu”, de Ziza Padilha e Edson Coelho, de Belém, que foi interpretada por Grah Podanoski, ficou em 2° lugar levando o prêmio de R$ 5 mil; “Agô”, de Diego Xavier e Guto Risuenho, de Belém, que foi interpretada por Helena Vieira, ficou em 3° lugar e levou R$ 4 mil; “Sacerdotiza”, da cantora e compositora Naieme, de Belém, ficou em 4° lugar e levou R$ 2.500.

A Melhor Intérprete do IX Fecant Nacional foi Alba Mariah com a canção “Canto atroz”, de Marcelo Sirotheau. Ela ganhou o prêmio de R$ 1.500. Já a Melhor Letra foi de “Fila do Osso”, de Mauro Aguiar, Paulo Araújo e Cláudio Pontes, do Ceará, que foi interpretada por Anderson Moysés, levando o prêmio de R$1.500.

“Valorizar e fomentar a cultura na região do Médio Xingu é um dos compromissos da Norte Energia. Por meio de iniciativas como o Fecant, nós garantimos que a população local tenha acesso à arte, cultura e entretenimento. Além disso, ficamos orgulhosos de contribuir para que novos artistas, moradores do entorno da Usina, sejam revelados. Desta forma, reafirmamos o nosso comprometimento com o desenvolvimento sustentável do Pará e da Amazônia”, destacou Eduardo Camillo.

O IX Fecant é realizado pela cantora, compositora e produtora cultural Joelma Klaudia. Esta edição do festival conta com a Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do governo federal. Tem o patrocínio master da Norte Energia, patrocínio do Banco da Amazônia e apoio do deputado federal Airton Faleiro, dos deputados estaduais Lívia Duarte e Eraldo Pimenta, do Instituto Ararajuba, Harmonize, Fundação Cultural do Pará (FCP) e Secretaria de Cultura (Secult), do governo do estado.

FEIRA INDÍGENA

Pelo segundo ano consecutivo, a Feira Indígena de Economia Criativa contou com a presença de nove etnias da região do Médio Xingu (Arara, Kararaô, Xipaya, Xikrin, Asurini, Araweté, Parakanã, Juruna e Kuruaya) , que levaram à Altamira as criações artísticas em estamparias de tecido; grafismos; artesanatos de miçanga, como bolsas, brincos e pulseiras; artefatos em madeira, sementes e fibras; e produtos alimentícios artesanais, como geleias e chocolates; além da pintura corporal feita pelos próprios indígenas.

FECANT KIDS E REGIONAL

Na quinta-feira, 9, na abertura do festival, aconteceu o Fecant Kids, com 16 intérpretes de 6 a 17 anos de idade concorrendo a vários prêmios. A vencedora da noite foi Ailane Barbosa, de 17 anos, do município de Vitória do Xingu, que ganhou o prêmio de R$ 3 mil.

O concurso infanto-juvenil é uma das ações socioculturais realizadas pelo Fecant, que envolve famílias de Altamira, Brasil Novo, Vitória do Xingu e da região conhecida como Volta Grande do Xingu, que fica em Senador José Porfírio. Os candidatos selecionados participam de oficinas de canto e teatro e os não premiados no Kids, recebem R$ 700 pela participação.

Já na sexta-feira, 10, no Fecant Regional, o cantor e compositor de Marabá, Clauber Martins, levou os prêmios de Melhor Canção e de Melhor Letra com a canção “Ventania”, levando os prêmios de R$ 7 mil e de R$ 1.500, respectivamente.

Imagem: Divulgação