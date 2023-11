Altamira, no sudoeste do Pará, região do Xingu celebra nesta segunda, 112 anos de história

Um dos municípios de maior extensão territorial do Pará e do mundo, localizado em uma das áreas mais estratégicas para a economia do Estado, Altamira comemora 112 anos de história nesta segunda-feira (6). Localizado na região sudoeste do Pará, abriga, atualmente, 126,2 mil pessoas, segundo o último Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), feito em 2022. O número de habitantes representa um aumento de 27,46% em comparação com o Censo de 2010.

A economia da cidade de Altamira gira em torno da agricultura (arroz, cacau, feijão, milho e pimenta-do-reino), da extração de borracha e castanha-do-pará, e da pecuária.

Entre os principais atrativos turísticos do município estão as Praças da Independência e do Mirante, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus, o Parque Nacional da Serra do Pardo, Cachoeira do Curuá e o Cais de Altamira.

Em 2023, o tradicional Festival Folclórico de Altamira chegou à 19° edição. O festejo ocorre sempre na segunda semana de junho e é organizado pela Associação dos Grupos Folclóricos de Altamira (AGFAL), com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e também da prefeitura do município.

Considerado a maior festa cultural da Transamazônica, o evento ocorre desde 2003 e consta no calendário municipal de eventos da cidade. O festival é realizado em três noites de festa, começando sempre as quintas-feiras, e conta com apresentação de três grupos por noite.

BELO MONTE

Desde o ano de 1988 esperava-se a construção da Hidrelétrica Kararaô, que ficaria localizada na grande volta do Rio Xingu. No ano de 2010, foi liberada a licença de instalação da Usina Hidrelétrica que passou a ser conhecida como Belo Monte.

Com o empreendimento hidrelétrico, o município de Altamira passou por um processo de realinhamento urbano, com a requalificação de áreas localizadas às margens dos igarapés. A partir daí deu-se início a construção de novos loteamentos para o reassentamento urbanístico e alterações estruturais significantes para toda região do Xingu.

LEGISLAÇÃO

Em setembro de 2023, a Assembleia Legislativa do Pará aprovou o Projeto de Lei n° 240/2023, de autoria do deputado Ângelo Ferrari (PSD), que declarou e reconheceu como de utilidade pública para o Estado a Associação das Comunidades Indígenas Ribeirinhas do município de Altamira.

Além disso, visando o incentivo ao esporte na região, em dezembro de 2021, a Alepa aprovou o PL n° 277/2021, de autoria do deputado Chicão (MDB), que reconheceu a Liga Esportiva de Altamira como de utilidade pública para o Estado do Pará.

HISTÓRIA

A história de Altamira começa com a instalação da missão jesuíta na cidade, no entanto, o território municipal é habitado, desde tempos imemoriais, por povos indígenas nômades e semi-nômades. Pela lei estadual nº 1234, de 6 de novembro de 1911, a vila de Altamira foi elevada à categoria de município – época que foi desmembrada de Souzel, atual município de Senador José Porfírio.

Imagem: Marcelo Seabra/Agência Pará de Notícias