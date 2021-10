Altamira: PRF apreende 24 quilos de cocaína e prende traficante na BR-230

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste domingo (10), em Altamira, no sudoeste do Pará, 24 kg de cocaína. Um homem de 38 anos, natural de Presidente Dutra (MA), foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

O flagrante foi feito, por volta de 17h50 deste domingo (10), durante fiscalização no Km 630 da BR-230 (Transamazônica), quando os policiais abordaram um veículo Fiat Palio, cor branco, placas de Teresina (PI), conduzido pelo acusado. Segundo a PRF, durante os procedimentos de fiscalização, ele apresentou muito nervosismo e inconsistências nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados.

Desconfiados, os agentes, que possuem técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico, decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo, quando encontraram as drogas escondidas no carro. Ao todo, foram apreendidos 23 kg de pasta base e um kg de cloridrato de cocaína.

Ainda segundo a PRF, ao ser questionado sobre a origem e destino da droga, o homem declarou que saiu da cidade de Itaituba, também no sudoeste do Pará, e o seu destino seria o estado do Maranhão. Diante do flagrante de crime de tráfico de drogas (Art. 33 c/c art 40, V, da Lei 11.343/16.), o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com entorpecente, para a Delegacia de Policia Civil de Altamira, para os procedimentos cabíveis.

Segundo a PRF, a quantidade de droga apreendida representa um prejuízo estimado de mais de R$ 2,9 milhões para o crime organizado.

