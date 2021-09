Altamira: PRF apreende 53,5 quilos de skunk escondidos em caminhonete

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira (31), em Altamira, no sudoeste do Pará, 53,5 quilos de skunk. Um homem, de 25 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

A apreensão foi realizada, por volta de 15h34, durante fiscalização no Km 630 da BR-230 (Transamazônica). Segundo a PRF, a equipe abordou uma caminhonete Fiat Toro Freedom, cor prata.

Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor não soube informar detalhes de sua viagem, além de apresentar nervosismo e inconsistências nas respostas que eram dadas aos questionamentos realizados pela equipe.

Desconfiados, os policiais, que possuem técnicas de fiscalização para enfrentamento ao narcotráfico, decidiram realizar uma vistoria minuciosa no veículo, quando encontraram a droga escondida nas portas e carroçaria.

Questionado sobre o ilícito, o homem declarou que foi contratado por uma pessoa para transportar o entorpecente da cidade de Santarém, no sudoeste do estado, para Marabá, no sudeste paraense. Ele afirmou que iria receber a quantia de R$ 5 mil pelo transporte.

Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas. Ele, o veículo e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Policia Civil de Altamira, para procedimentos cabíveis.

De acordo com a PRF, o skank, que é considerado entre sete e 10 vezes mais potente que a maconha, tem alto valor de mercado. A quantidade de droga apreendida foi avaliada em mais de R$ 5,3 milhões.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, esse é mais um duro golpe para as finanças do crime organizado no Pará.

