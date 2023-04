Altamira promove o 21º Torneio de Pesca Esportiva Pacu de Seringa

Altamira, município do sudoeste do Pará, mantendo uma tradição que começou em 1997, realiza mais uma edição do Torneio de Pesca Esportiva Pacu de Seringa, principal evento voltado ao segmento turístico de pesca esportiva nas regiões do Xingu e Transamazônica. A programação inclui algumas etapas ao longo deste mês, mas a principal competição será no próximo dia 21 de abril.

“Esse é considerado o maior torneio de pesca esportiva do Pará, um evento que há 21 anos é realizado em Altamira e reúne amantes da pesca esportiva de vários lugares do Brasil. É importante ressaltarmos que o Xingu Praia Clube, como responsável pela organização do festival, tem procurado promovê-lo de forma ecologicamente correta e com o objetivo de preservar essa espécie que só tem no Xingu. Ano passado tivemos 98 peixes capturados e todos após medidos e pesados foram devolvidos às águas do rio Xingu, ou seja, não morreu nenhum peixe”, destacou o presidente do Xingu Praia Clube, Odair de Pinho.

O evento é uma realização do Xingu Praia Clube e esta 21ª edição tem apoio institucional da Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (SEMTUR) e patrocínio oficial da empresa Norte Energia, que ao investirem, juntos, no torneio, fortalecem ainda mais o turismo de pesca esportiva na região, que por sinal já tem grande vocação para esse segmento.

O prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes, foi o idealizador do torneio e conta que essa decisão teve como objetivo a preservação da espécie, caraterística desta região.

“Criei esse campeonato no primeiro ano do meu primeiro mandato de prefeito de Altamira, promovendo a conscientização pela preservação da espécie, característica exclusiva da região do Xingu. O Pacu de Seringa é uma das nossas riquezas naturais e, se não for protegida, pode acabar”, alerta o prefeito, ao afirmar que sua gestão vem trabalhando para dar mais força à atividade turística da região, por meio da prática da pesca esportiva e o torneio deve se consolidar ainda mais como um produto turístico, fomentando ações importantes para a atividade turística em Altamira, contribuindo para a economia e a geração de empregos, novos postos de trabalho, mais negócios e circulação de recursos no município.

“Parabéns ao Xingu Praia Clube e aos organizadores do 21º Torneio de Pesca Esportiva do Pacu de Seringa. Desejo que o sucesso se repita, em 2023, como nos anos anteriores. Boa sorte a todos os participantes”, deseja Claudomiro Gomes, que preside a ACBM – Associação do Consórcio de Municípios de Belo Monte.

ONDE PESCAR

O cenário para a disputa entre os pescadores e o Pacu de Seringa é o Rio Xingu, principal referência da hidrografia amazônica nesta região. Com cerca de 1979 quilômetros de extensão, o Xingu nasce no estado do Mato Grosso e desagua no Rio Amazonas, banha as cidades de São Félix do Xingu, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz e Altamira, maior município do Brasil, terceiro maior do mundo. Todos muito ricos em pescados, incluindo o Pacu de Seringa.

SUSTENTABILIDADE

De acordo com a organização do Torneio, apesar dessa característica de fortalecimento do setor do turismo e da economia local, é um evento sem fins lucrativos, que visa fomentar a competição da pesca da espécie do Pacu de Seringa, de maneira ecológica, combatendo ao uso de materiais poluentes e predatórios, bem como, priorizando o ecoturismo na região e a conscientização da preservação ambiental, lazer e bem-estar social.

Com formato arredondado, de escamas cinzas cintilantes e grandes olhos escuros, o Pacu de Seringa pode ser pescado o ano inteiro, mas o melhor período é considerado entre os meses de março a maio, quando a oferta de alimentos se intensifica pela safra de diversos frutos.

PEIXES X PESCADORES

O torneio tem reunido cerca de 80 equipes de pescadores esportivos de Altamira e outras regiões. Tecnicamente, os amantes da pesca, assim que recebem seus kits e instruções da competição, têm um dia inteiro para competir. Entre as normas estabelecidas pelo regulamento, os pescadores têm que trazer os peixes vivos, para que depois de medidos e pesados pela Comissão Organizadora, sejam devolvidos a natureza. Uma forma de preservar a espécie. São premiados os pescadores que pegarem o maior peixe em centímetros e o exemplar mais pesado.

O Pacu de Seringa é considerado um peixe brigador, que pode chegar até 5 quilos. Pertence à família Characidae e é encontrado nas bacias hidrográficas dos Rios Amazonas, Prata e Tocantins. Mas, segundo a organização do Torneio do Pacu de Seringa, essa espécie é mais encontrada nesta região do Médio Rio Xingu. O nome curioso se deve ao comportamento alimentar do peixe, que se alimenta da semente da seringueira, árvore originária da Amazônia, que na época das cheias dos rios solta as sementes na água, nas margens dos rios, de onde são levadas até o habitat do Pacu de Seringa.

GASTRONOMIA DO XINGU

Embora o Torneio do Pacu de Seringa seja uma modalidade esportiva que inspira o espírito de competição entre os pescadores, valoriza e promove tanto a espécie quanto o turismo local, sabemos que nem só do esporte vivem os pescadores. Afinal, o Pacu de Seringa é ingrediente indispensável na gastronomia xinguana, por seu sabor sui generis. Está presente na mesa do altamirense o ano todo, principalmente no verão Amazônico, quando a quantidade aumenta no Rio Xingu.

As receitas com o Pacu de Seringa são as mais variadas possíveis. Frita, assada ou ao molho, a carne é uma delícia e cai bem pura, com pimenta, vinagretes e outros acompanhamentos que acrescentam melhor aproveitamento aos pratos típicos, por sinal, de baixo teor calórico e fácil digestão, rica em ômega-3 e por isso, segundo especialistas, benéfico ao coração.

PROGRAMAÇÃO

Dia 21/04 – Pesca no Rio Xingu durante todo o dia.

Dia 22/04 – Premiação dos vencedores, além do bingo de um motor de polpa 15hp com casco de voadeira, a partir das 15 horas nas dependências do Xingu Praia Clube. (Benigna Soares e Wilson Soares)

Imagens: Divulgação