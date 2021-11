Altamira recebe ação de cidadania nesta segunda, 8

Altamira, no sudoeste do Pará, recebe nesta segunda-feira (8) a Caravana da Cidadania e Direito Humanos da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh). A ação fica no município até sexta-feira (12), na Escola Municipal Dom Clemente Gieger, no bairro Brasília.

A caravana vai oferecer serviços de emissão de carteiras de identidade, orientação aos consumidores por meio do Procon Pará, formação em direitos humanos e orientação jurídica aos assistidos da Sejudh.

Depois de Altamira, a ação da Sejudh passa por Castelo dos Sonhos e Brasil Novo, dias 14 e 15; Aveiro, dia 17; distrito de Fordlândia, dia 18; Rurópolis, dias 21 e 22, Anapu, dia 25; e Pacajá, dias 27 e 28.

