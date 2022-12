Altamira recebe o VIII Festival Canção da Transamazônica (Fecant)

Compositores e intérpretes de várias partes do Pará e do Brasil têm um encontro no VIII Festival Canção da Transamazônica (Fecant), que acontecerá nessa sexta-feira e sábado, 16 e 17, na Concha Acústica da orla de Altamira, no sudoeste do Estado, a partir das 21h, com show de encerramento de Adriana Calcanhotto. Ao todo, 24 canções originais participam da competição, sendo 12 na primeira noite, quando acontecerá o Fecant Regional, com artistas que residem nos municípios da Região do Xingu; e 12 na segunda noite, no Fecant Nacional, com artistas de outras regiões do Pará e de outros estados.

O Fecant vem se destacando no Brasil e no exterior. Entrou para o Top 10 dos Melhores Festivais Lusófonos, em Portugal, e está prestes a se tornar Patrimônio Imaterial de Natureza Cultural do Pará. Nesta edição, serão distribuídos R$ 42 mil em prêmios em dinheiro aos artistas vencedores. O patrocínio é da Norte Energia, empresa privada e concessionária da usina de Belo Monte, e da Prefeitura Municipal de Altamira.

O VIII Fecant recebeu 215 inscrições. “A gente recebeu muitas canções do Brasil todo, como São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Amapá, Amazonas, Minas Gerais e Bahia e também do Distrito Federal. A grande alegria é saber que os compositores da Transamazônica evoluíram ao nível do nacional. É muito legal fazer parte dessa história porque a gente pôde acompanhar essa evolução”, destaca a coordenadora e idealizadora do Fecant, Joelma Klaudia.

O Superintendente de Relações Institucionais da Norte Energia, Eduardo Camillo, destaca a importância do Fecant para valorização da cultura do Pará. “Ao longo dos anos o Fecant tem alcançado pessoas de todo o Brasil mas, especialmente, as que vivem nos municípios influenciados pela Usina Belo Monte. Temos satisfação em ser parceiros de um evento que fomenta a arte e fortalece a economia local, revelando para o mundo uma região rica e diversa culturalmente”, destacou o executivo.

SHOWS

O duo Welber Pinheiro e Bethe Corrêa e o cantor Cléo Soares, de Altamira, irão se apresentar antes e depois dos candidatos do Fecant Regional, na primeira noite do festival. Enquanto Kik Netto (ex-vocalista do fruta Quente) vai abrir a noite do Fecant Nacional e Adriana Calcanhotto se apresentará após os candidatos. Ela vai apresentar o show da turnê “Voz e Violão” que reúne sucessos da carreira como “Devolva-me”, “Esquadros” e “Vambora”.

Os dois dias evento serão transmitidos ao vivo pelo canal do Youtube do Festival Canção da Transamazônica e por uma emissora de tevê local.

MINI BIOGRAFIA

Adriana Calcanhotto nasceu em 1965 em Porto Alegre, sul do Brasil. Tem diversos discos e livros publicados, além de registros audiovisuais de suas turnês de shows pelo mundo. É embaixadora da Universidade de Coimbra, em Portugal, onde lecionou. É ganhadora de dois prêmios Grammy Latino, um por seu trabalho musical para crianças e o outro na categoria “melhor canção em língua portuguesa”. Tem composições gravadas por grandes nomes da música brasileira e hits radiofônicos que permanecem nas rádios há mais de trinta anos. Vive no Rio de Janeiro.

SELECIONADOS

Fecant Regional:

1) “Bolacha”, composição e interpretação Teo Ycaro, de Altamira (PA)

2) “Cacaueiro Já Floriu”, compositores Renato dos Santos e Guilherme Oliveira, intérprete Banda Caribé, de Medicilância (PA);

3) “Das Menines”, composição e interpretação Édmon Neto, de Altamira (PA);

4) “Eu Sou Mulher”, composição e interpretação de Élis Lourenço, de Altamira;

5) “Feitiço da Cabocla”, composição e interpretação de Gra Podanosk, de Altamira;

6) “Lamento de Amor”, composição e interpretação de Fabrício Fonseca, de Altamira;

7) “Maria do Rosário”, composição e interpretação de Nilva Burjack, de Altamira;

8) “Meu Xingu”, composição e interpretação de Marciano Coutinho, de Altamira;

9) “Pra Mim Já Deu”, composição de Anderson Souza, interpretação de Nenzinha Souza, de Marabá (PA);

10) “Rio-Mar”, composição de Bertin di Carmelita e Charles do Arraia, interpretação do segundo, de Marabá;

11) “Saci”, composição de Rubens Reis e Henrique Lopes, interpretação de Roberta de Mendonça de Uruará (PA);

12) “Tenta Não Chorar”, composição e interpretação de MC JV, de Altamira.

Fecant Nacional:

1) “A Lira de Ourém”, composição de Adriano Cardoso e Arlindo Matos, interpretação do primeiro, de Ourém (PA)

2) “Encerra”, composição de Ziza Padilha e Paulinho Pedra Azul, interpretação de Bethe Corrêa, de Belém (PA);

3) “Entre Dragões e Querubins”, composição e interpretação de Alfredo Reis, de Belém;

4) “Canto Atroz”, do compositor Marcelo Sirotheau, de Belém (PA), que será interpretada por Alba Mariah;

5) “Grito”, composição e interpretação de May Honorato, de Maceió (AL);

6) “Naquela Estância”, de Márcio Farias e Davi Amorim, de Belém (PA), com interpretação do segundo;

7) “Obrigado Meu Deus”, composição e interpretação de Diego Xavier, de Ananindeua (PA);

8) “Oyá dos Meus Dias”, composição de Saulo Fagundes, de Serra Dourada (BA), e interpretação de Walter Lajes;

9) “Nena”, do compositor e intérprete Casimiro, Londrina (PR);

10) “Sede”, composição de Juliano Amorim, interpretação de Clara Madeira, de São Luís (MA);

11) “Travessia”, composição de João da Hora e Dudu Neves, interpretação do primeiro, de Belém;

12) “Voz da Mulher”, composição e interpretação de Dulci Cunha, de Belém

PREMIAÇÃO

Fecant Regional:

– 1° lugar – R$7.000,00

– 2° lugar – R$5.000,00

– 3° lugar – R$3.000,00

– Melhor Intérprete – R$1.500,00

– Melhor Letra – R$1.500,00

Fecant Nacional:

– 1° lugar – R$9.000,00

– 2° lugar – R$7.000,00

– 3° lugar – R$5.000,00

– Melhor Intérprete – R$1.500,00

– Melhor Letra – R$1.500,00

Vencedores do VII Fecant (edição passada)

Em 2021, a vencedora do Fecant Nacional foi a canção “Meu Zambelê”, do compositor Toni Édson, que foi interpretada por Mel Nascimento, ambos de Maceió, no Alagoas. E a música vencedora do Fecant Regional foi “Brasil Baião”, do cantor e compositor Clauber Martins, de Marabá, Sudeste do Pará.

Imagens: Divulgação