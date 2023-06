Altamira se torna a capital do cacau com a realização da segunda edição do Chocolat Festival Xingu

A cidade de Altamira, localizada na região sudoeste do Pará, recebe, a partir desta quinta-feira, 15, a segunda edição do Chocolat Festival Xingu, o maior evento de chocolate da América Latina, que segue até o próximo domingo, 18. Promovido pela Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura – Semagri, e Governo do Estado do Pará, o festival vai reunir toda a cadeia produtiva do cacau, desde o fruto até o produto final, em uma programação repleta de palestras, debates, negócios, degustações e aulas de culinária.

O evento será sediado no recém-inaugurado Centro de Eventos Vilmar Soares, que recebe seu primeiro acontecimento de grande porte com o Chocolat Festival Xingu. Com uma estrutura moderna e ampla, o local foi projetado para proporcionar uma experiência única aos visitantes e expositores, consolidando-se como o cenário perfeito para um festival de tamanha envergadura.

Com a participação de renomados nomes da gastronomia nacional e internacional, o festival tem um papel fundamental no desenvolvimento das potencialidades da região de Altamira. Além de fomentar os negócios do cacau e chocolate, o evento tem como objetivo apresentar o trabalho dos pequenos e médios produtores locais, fortalecer o turismo e impulsionar a economia do município.

A Feira de Chocolate será um dos destaques do festival, contando com a presença de mais de 120 expositores e cerca de 200 marcas de chocolate e derivados de cacau. Os visitantes terão a oportunidade de conhecer e degustar uma variedade incrível de produtos, além de interagir diretamente com os produtores e adquirir suas delícias preferidas.

O Chocolat Festival Xingu oferecerá uma programação diversificada, que inclui o Fórum do Cacau, onde especialistas discutirão temas relevantes para o setor; o Chocoday, um dia dedicado às experiências sensoriais e à descoberta dos sabores do chocolate; o Show Cooking, com apresentações de chefs renomados; o Kids Cooking, espaço voltado para as crianças aprenderem sobre a culinária do chocolate; o Atelier das Esculturas, onde verdadeiras obras de arte em chocolate serão produzidas; e a Praça Gourmet, um espaço gastronômico com opções deliciosas para os visitantes.

O Chocolat Festival Xingu já faz parte do calendário oficial de eventos de Altamira, evidenciando seu impacto positivo no desenvolvimento econômico e turístico da região. A expectativa para a segunda edição do festival é de superar o sucesso do ano anterior, promovendo um encontro de sabores, conhecimento e negócios, que irão encantar os visitantes e impulsionar ainda mais o setor do cacau e chocolate no Brasil.

Imagem: Divulgação/Agência Pará