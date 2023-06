Altamira será sede do Chocolat Xingu pelo segundo ano consecutivo

Começou o Festival Internacional do Chocolate e Cacau- Chocolat Xingu – no município de Altamira, na Região de Integração do Xingu, este é o maior evento de cacau e chocolate da América Latina. A expectativa dos organizadores é de um público, no mínimo, 50% acima do registrado na primeira edição, que foi de 40 mil pessoas nos quatro dias de programação.

O Chocolate Xingu terá a participação de diversos especialistas no segmento e chefs renomados tanto do Brasil quanto de outros países. Entre os convidados internacionais que participarão da programação, conforme anunciou a representante da Sedap, está o secretário geral da Confederação Francesa de Chocolate, Christophe Bertrand, que proferirá palestra a respeito do fascínio que o chocolate e o cacau despertam nos europeus. O continente africano também estará representado na programação. No dia 16, pela parte da tarde, no Fórum do Cacau, será realizada da Cooperativa de Exportação de Cacau de Qualidade (CECAQ 11), Adalberto Ferreira.

A programação consta ainda de palestras técnicas, cursos de chocolate, concurso de melhor chocolate da Transamazônica, cozinha kids, chocoday que é uma programação voltada exclusivamente para os amantes de chocolate, visitas a propriedades com jornalistas nacionais e internacionais que conhecerão como o cacau é produzido e quais as empresas de chocolate da região.

Serviço: O Chocolat Xingu será realizado de 15 a 18 de junho no Centro de Eventos de Altamira. A programação completa pode ser conferida no link: https://xingu.chocolatfestival.com/

Foto: Rodrigo Pinheiro / Ag. Pará