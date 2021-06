Altamira vacina contra a Covid grupo de indígenas que vive na zona urbana do município

O município de Altamira, no sudoeste do Pará, avançou na vacinação de pessoas sem comorbidades. Desde quinta-feira (24), pessoas com 35 anos ou mais já podem receber a primeira dose do imunizante. Também começou a vacinação de outro grupo prioritário, o de indígenas que vivem na zona urbana de Altamira.

Foram destinados dois dias para vacinar 700 indígenas cadastrados em associações municipais. O Ministério Público Federal (MPF) chegou a recomendar a vacinação do grupo como prioridade.

A aplicação das doses aconteceu no prédio da Fundação Nacional do Índio (Funai). Além dos indígenas, também foram vacinados os trabalhadores que prestam serviços à Funai.

