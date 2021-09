Altamira vira alvo frequente na captura ilegal de peixe zebra

Na madrugada desta quinta-feira (09) a Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu aproximadamente 100 peixes ornamentais da espécie peixe Hypancistrus zebra (cascudo zebra), na entrada do Ramal dos Cocos perto ao município de Altamira/PA.

A PRF realizou a inspeção no automóvel e encontrou os peixes no interior do veículo, os responsáveis que estavam dentro do carro receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia da Polícia Federal em Altamira, onde irão responder pelo crime de Tráfico de Peixes Ornamentais, incidindo no artigo 34, parágrafo único, inciso III da Lei nº 9.605/1998.

Este ano foram cinco vezes que a Polícia Federal de Altamira fez apreensão desta espécie de peixes, que infelizmente estão em extinção e são alvos frequentes dos criminosos por ter um valor altíssimo no exterior. Lembrando que a prática da captura desses peixes são criminosas e proibidas pela legislação.

Foto: Polícia Federal Altamira

Jornalista: Marina Moreira