Altas nos preços dos ovos de galinha superam a inflação. Reajustes passam 18,00%

O custo da Alimentação Básica dos paraenses continua entre as mais caros do pais e nos últimos 12 meses, por exemplo, a Cesta Básica no Pará subiu em média quase 21,00%, percentual bem superior à inflação calculada para o mesmo período. As informaçõea foram divulgadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA. O órgão acrescenta que as altas expressivas e generalizadas de preços também têm alcançando outros alimentos básicos, como o ovo de galinha, antes tido como comida dos pobres, porque serve como proteína para a mistura do pirão de feijão com arroz.



O produto é semanalmente pesquisado pelo Dieese/PA em Supermercados da Grande Belém. Segundo as análises do órgão, mesmo com a estabilidade de preços verificada no mês passado (Maio/2022), nos balanços comparativos dos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022) e também nos últimos 12 meses, o preço do produto ficou bem mais caro, apresentando reajustes bem acima da inflação calculada para os mesmos períodos.



As pesquisas mostram que nos últimos 12 meses, a trajetória dos preços dos ovos de galinha comercializados em dúzia nos supermercados da Grande Belém, foi a seguinte: Em Maio/2021, a dúzia de ovos de galinha, da Marca A, foi comercializada em média a R$ 10,22; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) e iniciou este ano (Janeiro/2022) também sendo comercializado em média a R$ 10,22; R$ 11,93 em abril e, no mês passado (Maio/2022) manteve a média de R$ 11,93

Com isso, o preço deste produto apresentou estabilidade no mês passado (Maio/2022) em relação ao mês de Abril/2022. Entretanto, nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), o produto subiu 15,75% contra uma inflação estimada em 4,50% para o período e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto também alcançou 15,75% contra uma inflação estimada em torno de 12,50% para o mesmo período.



Ainda segundo as pesquisas, a dúzia dos ovos de galinha da marca B, também comercializada em supermercados da Grande Belém, apresentou a seguinte trajetória de preços nos últimos 12 meses: Em MaiO/2021, a dúzia deste produto foi comercializada em média a R$ 8,54; encerrou o ano passado (Dezembro/2021) e iniciou este ano (Janeiro/2022) sendo comercializado em média a R$ 8,74; R$ 10,12 em abril e maio.



Com isso, o preço deste produto também apresentou estabilidade no mês passado (Maio/2022) em relação ao mês de Abril/2022. Entretanto, nos cinco primeiros meses deste ano (Janeiro-Maio/2022), a alta acumulada alcançou no produto 15,79% contra uma inflação estimada em 4,50% para o período e, nos últimos 12 meses, o reajuste acumulado no preço do produto foi ainda maior, alcançando 18,50% contra uma inflação estimada em torno de 12,50% para o mesmo período.



Imagem: Reprodução