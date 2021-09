Alter do Chão é eleita o melhor destino turístico

Localizado no distrito do município de Santarém, Alter do Chão foi eleito o Melhor Destino Turístico Nacional 2021’ pelo Prêmio UPIS de Turismo, o titulo foi recebido nesta ultima segunda-feira(27), durante premiação em Brasília(DF), com transmissão online, o ponto turístico recebeu 97,55% de votos na preferencia dos avaliadores do turismo mundial.

O Prêmio UPIS de Turismo é uma importante premiação do setor Turístico do Distrito Federal, realizado em 1991 com o intuito de homenagear personalidades e empresas que contribuem para o desenvolvimento do turismo Brasileiro.

Foto: melhoresdestinos