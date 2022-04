Alter do Chão é patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Pará

A vila balneária de Ater do Chão se tornou ontem, sexta-feira, 29, patrimônio cultural de natureza material e imaterial do Estado do Pará por meio da Lei N° 9.543, que foi publicada ontem, no Diário Oficial do Estado, após sanção do governador Helder Barbalho. O projeto que deu origem à Lei é de autoria o Deputado Estadual Raimundo Santos e foi aprovado no inicio do mês pela Assembleia Legislativa – Alepa. Ele justificou que “Alter do Chão é importante referência histórica, turística e de valor intercultural em âmbito nacional e global”.



“Mais uma conquista importante para nosso turismo, para nossa Alter do Chão, para nossa Santarém”, comemorou Alaércio Cardoso, secretário Municipal de Turismo.



Cultura Material e Cultura Imaterial são dois tipos de patrimônios que expressam a cultura e a características de determinado grupo ou região. A Cultura Material é composta por elementos concretos, como construções e objetos artísticos. Já a cultura Imaterial é relacionada a elementos abstratos, como hábitos e rituais.



Alter do Chão está entre os dez destinos turísticos mais procurados do Brasil e já foi escolhida como a praia de água doce mais bonita do mundo pela imprensa internacional. Em 2021, o distrito de Alter do Chão ganhou o Prêmio UPIS de melhor destino turístico nacional.



“Alter do Chão merece e estamos todos felizes por mais está conquista. Estamos num processo de retomada do turismo, todos sabem e esperamos que os turistas possam vir nos visitar e compartilhar de nossas belezas naturais”, festejou o prefeito Nélio Aguiar.



Imagem: Divulgação