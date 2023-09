Alter do Chão foi palco do maior evento de beach tennis da região Oeste do Pará

Com uma paisagem paradisíaca e recorde de público, a Praia do Cajueiro, em Alter do Chão, foi palco da abertura oficial do San Beach Open. A Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), foi uma das realizadoras do evento, em parceria com as arenas: Santarena e Beach 93. Numa mistura calorosa de turismo de esporte e turismo de evento, foi aberta oficialmente a segunda etapa do San Beach Open, levando o público ao delírio com jogos de atletas de nomes e ranqueados nacionalmente e até internacionalmente.

O San Beach Open tem o objetivo de promover a modalidade, difundindo em meio as mais diversas faixas etárias, revelando atletas que poderão ascender no esporte como amador ou profissional, além de levar entretenimento e opção de lazer para familiares dos participantes e sociedade em geral, promovendo marcas e incentivando a economia local e unindo turismo de esporte e turismo de eventos em um dos cartões postais mais bonitos do Brasil que é a praia de Alter do Chão.

O atleta Allan Oliveira, atual 15º jogador do mundo, se diz apaixonado pelo local escolhido para a realização do torneio, da calorosa recepção dos santarenos com seus visitantes e parabeniza a organização do San Beach Open.

“Estou me sentindo abençoado por estar na lugar tão lindo e tenho a certeza de que será um grande evento, com dois dias de muito beach tennis e esperamos dar nossa contribuição para que as próximas edições possam ter ainda mais sucesso”, disse o ranqueado.

A jogadora feminina Sophia Chow, atual 6ª jogadora do mundo, falou que o torneio está espetacular e que Santarém é maravilhosa, que não há quem não se encante com as belezas que Santarém e Alter do Chão oferecem aos seus turistas.

“Nós sentimos uma sensação diferenciado por estar cercada pela natureza e o torneio está cheio, com uma atmosfera incrível e serão dois dias de intenso jogos”, falou Sophia.

O organizador Amil Oliveira explanou sua alegria na materialização desse evento, que é em comemoração ao aniversário de um ano das arenas: Santarena e Beach 93.

“Esse evento veio para ficar na história de Santarém, como o maior torneio de beach tennis da região. O San Beach superou todas as expectativas de seus organizadores é só ver o público presente na abertura oficial do evento. Santarém, Alter do Chão se preparem para as próximas edições do torneio, nos comprometemos em fazer ainda melhor, levando esporte, lazer e turismo para nossa região”, explanou Amil.

O secretário municipal de Turismo, Alaércio Cardoso, evidenciou a abertura oficial do San Beach Open em Alter do Chão, onde levou lazer, entretenimento, esporte e turismo ao seu público e atletas que visitam pela primeira vez os encantos da maior praia de água doce do Brasil.

“Aconteceu uma superação em todas as expectativas, onde vem fortalecer a realização de grande eventos da Prefeitura de Santarém nas nossas praias, onde queremos fortalecer os torneios esportivos sendo realizados em nossas praias e com isso atrair cada vez mais o turismo de esporte para nossa região. É uma determinação do prefeito Nélio Aguiar, em seu plano de governo, de fortalecer essa questão de esporte em areias, como o beach tennis, superamos nossas expectativas de público presente entre: atletas, visitantes e turistas, onde foram mais de duas mil pessoas que passaram pelas quadras do evento para prestigiar. Devemos fechar o evento com um público superior a 12 mil pessoas”, finalizou Cardoso.

Para o prefeito Nélio Aguiar, a participação da Prefeitura, junto com parceiros privados, associada as belezas naturais que Santarém possui, mostra que o município está, cada vez mais, empenhado em fortalecer o turismo.

“Nosso município é abençoado por Deus por termos belas praias e belos cenários que possibilitam realizar grandes eventos como esse. Estamos fortemente apoiando o esporte, associado ao turismo de eventos e de praia porque acreditamos que estas são opções viáveis para a geração de renda e de desenvolvimento e nada melhor que Alter do Chão receber um evento de um dos esportes que mais crescem no país a poucos dias do Çairé”, destacou Nélio.

Imagens: Agencia Santarém