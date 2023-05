Alter do Chão participa de eleição como melhor roteiro gastronômico fora das capitais

A região Norte é destaque em duas categorias da votação no site Prazeres da Mesa: como Melhor Roteiro Gastronômico Fora das Capitais, com Alter do Chão, e de Restaurante do Ano, com o Restaurante Casa do Saulo. Os Melhores do ano da Gastronomia é a maior e mais respeitada premiação aos profissionais da gastronomia, realizada pelo Prazeres da Mesa.

Evidenciando a culinária exótica de nossa terra, Alter do Chão e o Restaurante Casa do Saulo foram escolhidos dentre tantos nomes para participar e trazer o título para a nossa tão amada e desejada região.

Alter do Chão hoje se encontra entre os 18 principais destinos turísticos para as férias de julho. Nossa areia branca e fofa, nossa água gelada e transparente são atrativos à parte para atrair os olhos do críticos que exploram esse ramo do turismo, sem falar na nossa gastronomia, que levada pelas mãos de Saulo Jennings fez com que o mundo conhecesse nossos pescados e nossos sabores inigualavéis.

A votação acontece de forma on line, pelo site: www.prazeresdamesa.com.br

Imagem: Divulgação