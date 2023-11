Alter do Chão recebe mais uma edição do manifesto ‘Alter Limpa’, em Santarém

Aconteceu domingo, 19, mais uma edição do manifesto socioambiental e cultural Alter Limpa. A programação, que contou com o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente (Semma) e Cultura (Semc), teve mutirão de limpeza e apresentações musicais.

O puxirum iniciou por volta das 9h, onde agentes da Semma e voluntários do projeto realizaram a coleta dos resíduos despejados de forma irregular na praia. A ação foi realizada nas faixas de areia do Lago Verde ao Jacundá.

A equipe do Centro de Informação e Educação Ambiental (CIAM) aproveitou a oportunidade para conversar com banhistas e proprietários de barracas, levando orientações sobre poluição ambiental, descarte correto de resíduos e utilização das lixeiras.

Já os agentes de fiscalização verificaram o estacionamento e trânsito irregular de veículos nas praias, bem como crimes ambientais que envolvem descarte incorreto de resíduos e queima de lixo.

À tarde, o evento contou com a promoção de oficinas sustentáveis. E à noite, a programação foi embalada com muita música.

“A gente teve uma oficina com a Carolina Moretti, que trouxe a confecção de carteiras recicláveis. Uma artista internacional que está em Alter do Chão e colaborou com seu conhecimento através dessa lindíssima oficina”, contou Christian Schmid, produtor cultural idealizador do projeto.

Cerca de 30 pessoas estiveram envolvidas na ação, em um espírito de cooperação e solidariedade.

“Que todos nós possamos sonhar com uma Alter sem lixo. Que inspiremos a todos com ações e atitudes, que façamos Alter mais limpa, como bem diz este projeto. Estamos muito felizes em ver essa iniciativa e a Semma está sempre à disposição no apoio e na colaboração”, destacou Larissa Moura, coordenadora do Programa Rios + Limpos.

Imagens: Agência Santarém