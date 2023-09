Alterada data da prova para o processo seletivo para agentes de saúde e de combate a endemias

Prefeitura Municipal de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), comunica que a nova data para a realização do certame do Processo Seletivo Público (PSP) N° 001/2020 para a seleção de candidatos aos empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e Agente de Combate a Endemias (ACE) será no dia 17 de setembro.



A alteração foi divulgada na retificação do edital publicada no Diário Oficial do Município de quarta-feira, 6, pela Secretaria Municipal de Administração (Semad). O edital retifica também outras datas do calendário do PSP. A prova anterior estava marcada pro domingo, 10 de setembro.



A ideia do processo seletivo é contratar 1.415 agentes de saúde, contribuindo para atender, de forma imediata, 70% da demanda da atenção primária em Belém. Das 1.415 vagas previstas no edital, 1.120 são para Agente Comunitário de Saúde (ACS) e 295 vagas para Agente de Combate às Endemias (ACE). Também haverá 150 vagas para o cadastro de reserva.



Reforço – Atualmente, a rede municipal de saúde conta com 672 ACEs e 667 ACSs. Os novos agentes contratados vão reforçar as equipes da Atenção Primária a Saúde em Belém, estratégia que conta com a parceria do Ministério da Saúde. A iniciativa visa alcançar a cobertura de 100% da atenção primária em todo o Brasil.



O edital foi publicado pela primeira vez ainda em 2020, mas foi interrompido por ocasião da pandemia da covid-19. O processo seletivo é executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e terá a validade de dois anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período. As admissões dos candidatos classificados e aprovados em todas as etapas do processo estão condicionadas à disponibilidade orçamentário-financeira da Prefeitura, durante o referido prazo de validade.



Texto: Danielly Gomes

Fonte: Agência Belém/Foto: Joyce Ferreira/Agência Belém