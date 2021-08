Alto custo do preço do leite encarece a cesta básica no Pará

A alimentação básica no Pará ainda continua entre as mais caras do país. No mês passado (Julho/2021), a Cesta Básica custou R$ 522,66, com a maioria dos produtos em alta, entre eles o leite. Esse valor da cesta é quase a metade do atual salário mínimo de R$ 1.100,00. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Dieese/PA, que levanta semanalmente o preço do litro do leite comercializado em caixa de 1000 ml em padarias e supermercados da capital paraense.

Nos últimos 12 meses, segundo o órgão de pesquisas, a trajetória de preço do produto foi a seguinte: em Julho/2020, o preço do litro do leite foi comercializado em média em padarias e supermercados de Belém a R$ 5,09; encerrou o ano passado (Dezembro/2020) sendo comercializado em média a R$ 5,17. No inicio deste ano (Janeiro), foi comercializado em média a R$ 5,30; R$ 5,26 em março; R$ 5,07 em abril; R$ 5,10 em maio; R$5,18 em junho e, no mês passado, Julho/2021, foi comercializado em média a R$ 5,47.

Com isso, no mês passado (Julho/2021), o produto apresentou uma alta de preço de 5,60% em relação aos preços praticados em junho. No balanço dos sete primeiros meses deste ano (Janeiro-Julho/2021), a alta no preço do produto foi de quase 6,00% contra uma inflação que girou em torno de 5,01% (INPC/INGE) e, nos últimos 12 meses, a alta acumulada no preço do produto alcançou 7,47%, contra uma inflação de 9,85% (INPC/INGE).

Os preços do leite em pó também estão em alta. Um pacote de 400 gramas está custando, em média, R$ 5,50.

Foto: Divulgação