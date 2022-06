Alto Pindorama e Enseada disputam a final da VIII da Copa Rural de Salinópolis

Alto Pindorama e Enseada, os dois melhores times da fase de classificação da VIII edição da Copa Rural de Salinópolis, cidade balneária distante de Belém 220 quilômetros, no nordeste do Para, microrregião do Salgado, decidem o título da competição no jogo marcado para o próximo sábado, 25, a partir das 16h. A grande final vai acontecer no estádio municipal “Alacidão”, na Travessa Pariquis, Centro de Salinas, com portão franqueado ao público.

Na preliminar, como atração, futebol feminino reunindo os mesmos times.

O Alto Pindorama, do técnico Marquinho, marcou oito gols e sofreu três. Já o Enseada, localidade a cerca de 15 km do centro de Salinas, assinalou oito gols e tomou cinco. Tem o comando do técnico Thiago.

Promovida pela Liga Esportiva de Salinópolis – LES, presidida pelo desportista José Silva Filho , o Zé Filho, a competição reúne times das vilas municipais. Este ano contou com 10 equipes.

Nascimento, da equipe da vila de Santo Antônio, permanece como artilheiro principal com 11 gols marcados.

O prefeito Kaká Sena tem presença garantida no evento, pois será o responsável pela entrega do troféu de campeão ao time vencedor. Caso o jogo termine empatado no tempo normal, haverá cobrança de penalidades.

A LES distribui cerca de 10 mil reais aos vencedores da Copa Rural de 2022.



