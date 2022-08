Na noite deste sábado (6) o Altos recebe o Paysandu, no Estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina- PI, pela 18ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida começa as 19h, e terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube de A Provincia do Pará, e da equipe da Radio Super Marajoara AM1130, ao comando de Frank Souza na narração, comentários de Pio Netto, reportagens de Gabriel Freitas e plantão de Carlos Alberto.

Para a equipe do Altos a missão é se afastar da zona de rebaixamento, e estabelecer sua permanência na competição. Atualmente o Jacaré está na 14ª colocação na tabela de pontos, vem de uma derrota contra o Confiança por 1 a 0 e está a dois pontos do Z-4 e quatro da zona de classificação para a próxima fase, o G-8.

Já os bicolores conseguiram a classificação antecipada para a próxima fase. Garantido no quadrangular do acesso, o Paysandu vem de uma partida positiva onde saiu vitorioso por 3 a 1 contra o Campinense e está na vice-liderança, com 30 pontos e a três do primeiro colocado.

Foto: Divulgação

Jornalista: Marina Moreira