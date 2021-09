ALTOS X PAYSANDU | CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE C | 18.09.2021

Altos e Paysandu se enfrentam na tarde deste sábado, às 17h, no estádio Albertão, em Teresina, pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. A dois jogos para o fim da fase de grupos, o duelo é estratégico para o futuro dos clubes na sequência do campeonato. Para o Alviverde, uma possível entrada no G-4. Para o Bicolor, a permanência no grupo de classificados ao quadrangular do acesso.