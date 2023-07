Alubar abre nova turma do Programa Jovem Aprendiz no Pará

O Grupo Alubar, multinacional brasileira que é a maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, está com 11 vagas abertas para o Programa Jovem Aprendiz na Alubar Metais e Cabos, unidade localizada em Barcarena (PA).



O programa é organizado pela área de Gestão de Pessoas da empresa e as inscrições estão abertas até domingo, 16 de julho de 2023, exclusivamente pela página de carreiras da empresa: www.alubar.net.br/sejaalubar.



Os aprendizes aprovados no processo seletivo trabalharão em setores diversos da fábrica, conciliando as atividades com o curso técnico de Assistente Administrativo, ministrado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). O contrato tem duração de um ano.

Para participar do programa, os candidatos devem ter idade entre 18 e 21 anos; ensino médio completo; disponibilidade para frequentar as aulas de aprendizagem; além de residir em Barcarena (PA).



A seleção seguirá quatro etapas, iniciando com uma prova que terá 20 questões objetivas, sendo 10 de Português e 10 de Matemática, além de uma Redação de tema livre; a segunda etapa será composta por testes psicológicos; em seguida, os aprovados seguirão para a etapa final, que é a entrevista.



Além da qualificação e experiência profissional, o programa oferece benefícios como bolsa auxílio, vale-refeição, vale-transporte e planos de saúde e odontológico.

Agenda

Inscrições: até 16 de julho

Prova: de 20 a 24 de julho

Testes psicológicos: 26 de julho

Entrevistas: 27 e 28 de julho

Divulgação do resultado final: 28 de julho

Convocação para a realização do exame médico admissional: 28 de julho

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação que oferece soluções em cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. A empresa é a maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Há 25 anos no mercado, a Alubar surgiu em Barcarena, no Pará, polo industrial que sedia a maior planta produtiva da companhia. Atualmente, o Grupo Alubar também possui unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, além de fábricas e escritórios comerciais nos Estados Unidos e Canadá.

Imagem: Divulgação