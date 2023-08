Alubar apresenta produtos para o mercado de energias renováveis na Eletrotec 2023

Para o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, Sandoval Feitosa, a ampliação da matriz elétrica brasileira em julho reflete o bom momento da geração de energia no país, em especial, aquela decorrente de fontes renováveis. “O resultado de julho dá continuidade à expansão acelerada que estamos verificando em 2023. Estamos em um bom caminho rumo aos 10,3 gigawatts previstos pela equipe de fiscalização da Agência para este ano”, avaliou o diretor-geral.

Com a expansão do setor elétrico, novas possibilidades de investimentos também tendem a crescer e essa questão será o centro dos debates durante a Eletrotec+EM-Power South America, que será realizada de 29 a 31 de agosto de 2023, em São Paulo (SP).

O evento pretende apresentar um cruzamento de soluções e tecnologias para as áreas essenciais da cadeia de valor do setor elétrico. A Alubar, maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, estará presente expondo alguns de seus produtos no Expo Center Norte, São Paulo.

Durante a feira, o principal foco da companhia é apresentar sua linha de produtos para parques de geração de energia renovável. Entre eles, podemos destacar o cabo isolado baixa tensão (Unipolar), que é um cabo isolado muito utilizado em parques de energia solar; o cabo de alumínio Nu CA para redes de distribuição de média tensão aéreas que é adequado para parques eólicos e o cabo de alumínio Nu Liga 1120, cuja aplicação é em linhas de transmissão que conectam os parques de energia eólica ao Sistema Elétrico Nacional.

“O Brasil se destaca por ter uma matriz energética majoritariamente limpa e podemos ampliar ainda mais a conexão do Sistema Nacional com as regiões que geram energia por meio de fontes renováveis. Queremos conectar nosso país e contribuir na geração de desenvolvimento em todas as regiões. Essa é a nossa missão”, afirma José Luiz de Araújo Conte, Gerente de Mercado do Grupo Alubar.

SOBRE O EVENTO

A Eletrotec+EM-Power South America é uma das maiores feiras de infraestrutura elétrica que foca tanto em tecnologias para distribuição de energia elétrica quanto nos serviços e soluções informáticas para gestão de energia aos níveis de rede, de serviços públicos e de edificações.

Em 2023, os principais temas que serão abordados são energia fotovoltaica, tecnologias de produção FV, tecnologias termossolares e armazenamento de energia.

O evento será realizado paralelamente às feiras Intersolar South America e ees South America, como parte do núcleo de inovações da The Smarter E South America. A inscrição é gratuita e o participante pode visitar todas as feiras do local. Já para os que querem conferir as palestras e atividades do congresso, a Alubar oferece um código que concede 20% de desconto – Código: FOTOVOLT.

Data: de 29 a 31 de agosto (terça a quinta-feira)

Horário: das 12h às 20h

Local: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme, São Paulo/SP

Estande da Alubar: Rua R5, Estande 26 – Pavilhão Vermelho

Inscrições gratuita até 28/08

Mais informações: www.empower-southamerica.com.br

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação que oferece soluções em cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. A empresa é uma multinacional brasileira, sendo hoje a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio para linhas de transmissão da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Há 25 anos no mercado, a Alubar surgiu em Barcarena, no Pará, polo industrial que sedia a maior planta produtiva da companhia. Atualmente, o Grupo Alubar também possui unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, além de fábricas e escritórios comerciais nos Estados Unidos e no Canadá.

