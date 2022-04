Alubar moderniza Estação de Tratamento de Efluentes em Barcarena

Tecnologias de automação e monitoramento em tempo real já estão sendo utilizadas para elevar o padrão de qualidade da água e sustentabilidade na fábrica da Alubar em Barcarena. A empresa, que é a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, concluiu recentemente diversas melhorias em sua Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), localizada na sua planta. A iniciativa proporcionou mais eficiência no processo de monitoramento do tratamento da água, melhorando os padrões de qualidade da água que retorna para o meio ambiente.



O projeto contemplou novos sensores de PH, temperatura e oxigênio dissolvido, que possibilitam a leitura de parâmetros em tempo real e a geração de relatórios automáticos sobre a água tratada pela empresa. Além disso, a Alubar também trocou as bombas dosadoras mecânicas por modelos com entrada de automação, adquiriu um sensor de nível para medir a vazão do efluente tratado, além de uma nova caixa separadora de água e óleo e dois tanques de 25 mil litros para aumentar a capacidade de tratamento da estação.



Na prática, as melhorias reforçam a qualidade da água, além de permitirem maior controle do processo de tratamento e ação rápida em caso de falhas.

Os investimentos na Estação de Tratamento de Efluentes buscam acompanhar o crescimento da produtividade da Alubar, que em 2021 triplicou sua capacidade produtiva de cabos elétricos para linhas de distribuição. “Entendemos que o bom uso dos recursos hídricos é importante não apenas para o desenvolvimento das atividades fabris, mas também para a manutenção da biodiversidade em todos os locais onde estamos instalados”, afirma Thiago Alves Ferreira, Gerente de Controle de Qualidade e Meio Ambiente da Alubar.



A Alubar é signatária do Pacto Global das Nações Unidas e está alinhada aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 6: Água Potável e Saneamento, e 12: Consumo e Produção Responsáveis. Além disso, as unidades fabris do grupo possuem certificações ISO 14001, que garantem o alinhamento da empresa às melhores práticas de mercado em Sistema de Gestão Ambiental.

Imagem: Ascom/Alubar