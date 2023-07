Alubar participa do maior evento itinerante do setor elétrico em Belém, o Cinase

O Hangar Centro de Convenções sediou nos dias 26 e 27 passados, mais uma edição do Circuito Nacional do Setor Elétrico (CINASE) na Região Norte. O evento, que ocorre pela terceira vez em Belém (PA), é voltado a toda a cadeia de energia elétrica do Estado e região, com debates e palestras sobre temas técnicos e discussões sobre políticas energéticas e as novas tecnologias que estão modificando e revolucionando o mercado brasileiro de eletricidade.

A Alubar, multinacional brasileira que é líder na América Latina na fabricação de cabos elétricos de alumínio e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano, é patrocinadora master desta edição do CINASE e participou da programação com estande e palestras técnicas.

Em seu espaço, a empresa mostrou o portfólio de produtos e soluções para os mercados de transmissão, distribuição e energias renováveis, além de apresentar suas operações no Pará, Rio Grande do Sul, Canadá e Estados Unidos. Profissionais da área Comercial estarão prontos para atender aos visitantes e possíveis parceiros de negócios. Além disso, com o cupom CINALUBAR, a empresa ofereceu inscrições gratuitas por meio do site www.cinase.com.br.

Na programação técnica, o engenheiro de produtos Ricardo Ribeiro apresentou, no dia 26, uma palestra sobre os benefícios técnicos dos cabos de alumínio com liga 1120 em projetos de transmissão. Além disso, Ricardo Lara, o diretor regional América Latina do Grupo Alubar participou do painel “O setor elétrico, ESG e a indústria no Pará”, no segundo dia de evento.

“Somos uma empresa que nasceu há 25 anos aqui no Pará, em Barcarena, e por isso não poderíamos deixar de participar ativamente do CINASE na capital paraense. Hoje, temos capacidade produtiva grande o suficiente para suprir a maior parte das demandas de cabos elétricos que estão surgindo, com novos projetos de transmissão e de energias renováveis no Brasil, assim como temos expandido nossa participação entre as distribuidoras de energia em todo o país. Será uma oportunidade de demonstrar essa expertise e produtividade às demais empresas do setor elétrico”, afirma Ricardo Lara.

SOBRE O CINASE

Lançado em 2010, o CINASE já reuniu em suas 42 edições mais de 30 mil pessoas em todo o país. O evento itinerante é organizado pelo Grupo O Setor Elétrico, um dos principais grupos de comunicação especializada do segmento. A 43ª edição do CINASE contou com a participação de mais de 60 palestrantes, entre especialistas renomados do universo das instalações elétricas, provedores de tecnologia e de profissionais, além de dirigentes de empresas e instituições do setor elétrico, sediadas no estado do Pará e região.

Além do conteúdo de alta qualidade técnica, o evento teve uma área de exposição com mais de 30 empresas do setor elétrico, entre fabricantes, distribuidores de materiais elétricos e prestadores de serviço. Somados, congresso e feira de negócios, os ambientes proporcionaram um ecossistema ideal para atualização profissional, realização de negócios e muito networking.

Nesta edição, foram discutidos temas que estão na agenda dos principais players do setor elétrico, dentre eles: transição energética, modernização da infraestrutura elétrica, desafios da distribuição de energia para da mobilidade elétrica, o hidrogênio verde para o desenvolvimento energético sustentável, eficiência energética, novas tecnologias em manutenção e gestão de ativos, indústria 4.0 e Internet das Coisas, qualidade de energia, proteção e aterramento de instalações, entre outras pautas de discussões técnicas.

Imagens: Divulgação