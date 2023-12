Alubar recebe pela 4ª vez o selo Pró-Ética da Controladoria-Geral da União

Pela quarta vez, a Alubar recebe o reconhecimento Empresa Pró-Ética, concedido pela Controladoria-Geral da União (CGU), em parceria com o Instituto Ethos. O reconhecimento foi concedido, em São Paulo, no dia 30 de novembro, Dia da Integridade Empresarial. O evento teve como objetivo conscientizar o setor privado sobre a importância de identificar e combater atos de fraude e corrupção. Outras 83 empresas foram aprovadas no Pró-Ética 2022-2023.

O selo é destinado às empresas alinhadas às melhores práticas de conformidade e medidas de enfrentamento à corrupção e fraude. A Alubar é a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e a maior do continente na produção de vergalhões de alumínio e esteve representada no evento por Fernando Nakazato, membro do Conselho de Administração; o CEO Maurício Gouvea; André Cruz, Diretor de Auditoria Interna e Compliance; e Maurício Corona, Diretor Comercial de Cabos.

O processo de reconhecimento como empresa Pró-Ética avalia critérios como apoio da alta administração, comunicação e treinamentos, monitoramento e auditorias, código de conduta e política de Compliance. A Alubar conquistou esse reconhecimento por quatro edições consecutivas: 2017, 2018/2019, 2020/2021 e agora em 2022-2023.

A iniciativa criada em 2010, busca promover no país um ambiente corporativo mais íntegro e transparente. O resultado deste reconhecimento atesta não apenas a performance do Programa de Integridade do Grupo Alubar, como também a sua evolução ao longo dos anos. “Esse prêmio reflete nosso compromisso contínuo com a integridade, transparência e combate à corrupção. Agradecemos a todos os colaboradores e lideranças que tornaram essa conquista possível. Juntos, reforçamos nosso compromisso com altos padrões éticos e a construção de um ambiente empresarial mais íntegro”, afirma o Diretor de Auditoria Interna e Compliance do Grupo Alubar, André Cruz.

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação que oferece soluções em cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. A empresa é uma multinacional brasileira, sendo hoje a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio para linhas de transmissão da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Há 25 anos no mercado, a Alubar surgiu em Barcarena, no Pará, polo industrial que sedia a maior planta produtiva da companhia. Atualmente, o Grupo Alubar também possui unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, além de fábricas e escritórios comerciais nos Estados Unidos e no Canadá.

Imagem: Divulgação