Alubar recebe prêmio Selo de Prata por inovação jurídica

O Grupo Alubar, líder de mercado na fabricação de cabos elétricos de alumínio da América Latina e maior produtor de vergalhões de alumínio do continente americano, recebeu no dia 1º de agosto, o Selo Prata de Departamento Jurídico 4.0, concedido pela Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L). É a primeira vez que a empresa recebe este tipo de reconhecimento.

O certificado foi entregue à Alubar devido ao cumprimento de mais de 80% dos requisitos propostos pela AB2L para fomentar um mercado jurídico colaborativo, eficiente, digital e integrado às novas tecnologias. A premiação é um incentivo para que, cada vez mais, os departamentos jurídicos evoluam nos pilares Inovação Jurídica, Gestão de Pessoas, Eficiência Jurídica e Jurídico Parceiro de Negócios.

Em todo o Brasil, em torno de 100 empresas foram premiadas, dentre os três tipos de selo: ouro, prata e bronze. Entre as boas práticas que levaram a Alubar a obter o Selo Prata estão: o uso de ferramentas de automação e gestão de contratos e contencioso; a participação em eventos de inovação no mercado jurídico; a adoção de indicadores, metas e metodologias alinhadas à estratégia da empresa e com possibilidade de acompanhamento pelos colaboradores; a utilização de ferramentas de metodologia ágil; parceria com Lawtechs, entre outros.

Luiza Maziviero, analista jurídica, destaca que o reconhecimento nacional é importante por demonstrar a inovação e a eficiência do departamento. “O selo da AB2L espelha nosso maior objetivo: ser um departamento Jurídico parceiro do negócio, sempre visando a eficiência. Isso nos motiva ainda mais a cada dia buscarmos a melhoria e a excelência”, afirma.

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação que oferece soluções em cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. A empresa é uma multinacional brasileira, sendo hoje a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio para linhas de transmissão da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Há 25 anos no mercado, a Alubar surgiu em Barcarena, no Pará, polo industrial que sedia a maior planta produtiva da companhia. Atualmente, o Grupo Alubar também possui unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, além de fábricas e escritórios comerciais nos Estados Unidos e no Canadá.

Imagem: Divulgação