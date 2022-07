Alubar reduz consumo de madeira. O meio ambiente agradece.

A Alubar, maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e o maior produtor de vergalhões de alumínio do continente colocou em prática um projeto para reduzir em 50% a quantidade de madeira utilizada no fechamento das embalagens dos seus produtos, na sua unidade em Barcarena. A empresa passou a fazer o fechamento parcial dos carretéis de cabos elétricos para linhas de distribuição, intercalando as ripas de madeira com espaços vazios. Este tipo de condutor elétrico leva a energia elétrica das subestações até os consumidores finais e pode ser exposto ao clima sem prejuízo na qualidade do material.

“De outubro de 2021 a abril deste ano, essa ação evitou o corte de 3.176 árvores de reflorestamento, que correspondem a 5 hectares de plantações. De maio a dezembro de 2022, estima-se que serão 4.886 árvores a menos utilizadas com essa mudança nas embalagens, além da redução de custos com madeira”, explicou o Engenheiro de Produtos Thiago Nascimento, um dos responsáveis pelo projeto. Para este cálculo, foi utilizada a referência adotada pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), de que um hectare de plantação do gênero Pinus corresponde a 70m³ de madeira e 654 árvores.

A Alubar é signatária do Pacto Global das Nações Unidas e está comprometida com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, entre os quais está o ODS 12: Produção e Consumo Responsáveis. Com relação ao consumo de madeira, a empresa já trabalhava com materiais comprovadamente oriundos de reflorestamento e transformava os resíduos em outras peças de madeira ao final da vida útil.

Além do projeto de fechamento parcial das embalagens, as equipes de Engenharia de Produtos e Suprimentos trabalham na implantação de outras duas iniciativas para reduzir a quantidade de madeira na indústria: uma para diminuir a espessura das peças de madeira de 38 para 30 milímetros e outra para buscar alternativas de madeira que permitam manter a qualidade das embalagens com menos consumo. “Utilizamos madeira de reflorestamento, de origem certificada, mas as normas técnicas não especificam o tipo de madeira. Fomos em busca de alternativas e percebemos outras opções que podem ser mais econômicas e sustentáveis”, acrescenta Andrey Neves, estagiário de Engenharia de Produtos da Alubar que também compõe a equipe responsável pelo projeto.

MULTINACIONAL BRASILEIRA

O Grupo Alubar é o maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e o maior produtor de vergalhões de alumínio do continente. Há mais de 20 anos no mercado, a empresa surgiu em Barcarena, no Pará, estado do norte do Brasil. Em 2019, a Alubar deu início ao seu plano de expansão de mercado, com a aquisição de uma fábrica de cabos elétricos em Montenegro, no Rio Grande do Sul, e uma de vergalhões de alumínio em Bécancour, no Canadá.

Para acompanhar o novo posicionamento global da empresa, em 2020 surgiu o escritório Alubar Global Management, que passou a reunir as diretorias estratégicas em São Paulo, cidade que é o maior centro financeiro da América Latina. No final de 2021, a empresa adquiriu uma planta de vergalhões no estado americano de Missouri, nos Estados Unidos, expandindo a produção voltada aos clientes norte-americanos.

Imagem: Ascom/Alubar