Alubar se junta a ações globais de combate à poluição plástica

Este ano, a campanha do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, aborda o problema da poluição plástica e seus impactos para a saúde humana e a biodiversidade. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), mais de 400 milhões de toneladas de plástico são produzidas a cada ano em todo o mundo. Desse total, metade é projetada para uso único e menos de 10% é reciclado. Por ano, estima-se que 19 a 23 milhões de toneladas de plástico acabam em rios, lagos e mares.



Atentas a essa questão, diversas organizações aderem ao Dia Mundial do Meio Ambiente e realizam programações que estimulam as pessoas a repensar seus hábitos e se engajarem em ações de combate à poluição. A Alubar, empresa que é a maior fabricante de cabos elétricos de alumínio da América Latina e maior fabricante de vergalhões de alumínio do continente americano, também adere anualmente à campanha.



Inspirado no tema de combate à poluição plástica, o Grupo Alubar realiza de 2 a 9 de junho a Semana do Meio Ambiente Alubar 2023. Durante o evento, a empresa lança a campanha “Adote uma garrafa”, na qual distribuirá para seus colaboradores garrafas reutilizáveis de aço inox com o objetivo de abandonar o uso de copo plástico. Também serão distribuídos adesivos que deverão ser inseridos nos interruptores espalhados pela empresa, os quais alertam sobre o desperdício de energia.



Ao longo da semana, também serão realizadas palestras sobre os danos dos resíduos plásticos no meio ambiente com dicas práticas para diminuir esses impactos no dia a dia, em campanha de marketing, veiculada por meio de cartazes, placas, e-mail e redes sociais. “Somado a isto, teremos atividades lúdicas nas fábricas durante a semana. Também estará disponível aos colaboradores a visitação na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Alubar, em Barcarena (PA). E, por fim, haverá um diálogo de segurança geral acerca do desperdício de energia”, completa Leandro Quaresma, engenheiro de meio ambiente do Grupo Alubar.



Uma das principais mensagens do evento é que pequenas mudanças podem fazer a diferença no enfrentamento das crises ambientais. No dia a dia, ações simples, mas numerosas, reduzem o consumo de plástico e contribuem para a diminuição da poluição no planeta. “Todos podem, por exemplo, recusar o uso de canudinho plástico; substituir a sacola plástica por uma sacola de tecido para ir ao mercado; comprar mais alimentos a granel e menos produtos embalados; substituir vasilhas plásticas pelas de vidro; reutilizar garrafas, pacotes e outras embalagens plásticas quando não for possível comprar de outro material; andar com um copo ou garrafa reutilizável para evitar o consumo de descartáveis plásticos”, enumera Leandro Quaresma.

O Grupo Alubar é signatário do Pacto Global das Nações Unidas e está comprometido com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), um conjunto de metas e agendas para melhorar a vida no planeta, de forma geral, até 2030. Em 2021, a empresa adotou a redução de plástico nos refeitórios, substituindo 100% o uso de potes de sobremesa descartáveis por modelos laváveis e reutilizáveis. Além disso, os copos plásticos foram trocados por vidro. A Semana do Meio Ambiente Alubar possui ações ligadas aos ODS 11 – Cidades e comunidades sustentáveis; 12 – Consumo e produção responsáveis e 13 – Ação contra a mudança global do clima.

SOBRE A ALUBAR

O Grupo Alubar é uma indústria de transformação que oferece soluções em cabos elétricos, vergalhões e ligas de alumínio. A empresa é a maior fabricante de cabos elétricos da América Latina e a maior produtora de vergalhões de alumínio do continente americano. Há 25 anos no mercado, a Alubar iniciou suas atividades em Barcarena, no Pará, polo industrial que sedia a maior planta produtiva da companhia. Atualmente, o Grupo Alubar também possui unidades em São Paulo, Rio Grande do Sul, além de fábricas e escritórios comerciais nos Estados Unidos e Canadá.

Imagem: Divulgação